La Armada rescata la reproducción de La Galeona que coronaba el faro de la Bahía y despareció con el temporal en Cádiz

Rescate de la imagen de La Galeona por parte de la Armada tras haber caído al mar por los efectos del temporal en la Bahía de Cádiz. - APBC

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Buceo de Cádiz, con base en la Estación Naval de Puntales, ha localizado este miércoles en el entorno del faro de La Galeona, la reproducción de la imagen de Nuestra Señora del Rosario que coronaba dicha señal y que había desaparecido el pasado día 29 de enero como consecuencia del temporal que azotó la costa gaditana.

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha explicado que ese mismo día la Comandancia Naval de Cádiz ofreció a la Autoridad Portuaria sus medios para localizar y rescatar la imagen en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitieran. La persistencia del tren de borrascas y la mala mar han provocado que hasta este miércoles, en una tercera jornada de intento, no se haya podido localizar la reproducción de La Galeona, aprovechando la bajamar escorada.

La imagen ha sido hallada en un primer momento con un dron y, una vez ubicada, un equipo de diez miembros de la Unidad han participado en su recuperación. La imagen fue encontrada en posición vertical dentro de una fosa formada en las propias rocas que rodean el faro, lo que dificultó su extracción, imposibilitando el uso de ningún tipo de ayuda mecánica y obligando a ser izada a pulso, ya que al tratarse de una zona rocosa las embarcaciones no podían acercarse.

Una vez izada, los buceadores han podido acoplarle un globo de reflotamiento para poder remolcar la imagen a flote con la embarcación y llevarla hasta la Estación Naval de Puntales, donde ha sido izada por una grúa al muelle.

La APBC ha señalado que aunque la imagen de La Galeona se encuentra en buen estado en general, tanto las manos, la corona, como la imagen del Niño Jesús no se han encontrado, por lo que se harán nuevos intentos de encontrarlos aprovechando las buenas condiciones meteorológicas en las próximas semanas.