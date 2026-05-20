Aviso amarillo este jueves por viento y oleaje en Cádiz con rachas máximas de 80 kilómetros por hora

Archivo - Imagen de la costa andaluza presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 21 de mayo, aviso amarillo por viento y fenómenos costeros en la provincia de Cádiz, con fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas gaditanas del Estrecho, la campiña y el litoral estarán bajo aviso amarillo desde las 9,00 horas hasta el fin de la jornada, excepto en la campiña, con el final del aviso decretado en dicha comarca hasta las 17,00 horas.

En concreto, la campiña gaditana y el Estrecho estarán bajo alerta amarilla por fuertes vientos desde las 9,00 hasta las 17,00 horas. En el primer caso, por vientos del este con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, siendo "más probables en la zona de Medina-Sidonia", según ha concretado la Aemet. En el caso del Estrecho, las rachas máximas, también por vientos del este, podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Asimismo, la Aemet también ha activado el nivel amarillo por oleaje en el litoral de Cádiz y en el Estrecho, ambas comarcas desde las 9,00 hasta el fin del día, con vientos de levante de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste del Estrecho.