Aviso amarillo este miércoles por viento y oleaje en Cádiz con rachas de levante de hasta 80 km/h

Archivo - Costa andaluza presentando fuerte oleaje y viento. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje vuelven a activar por séptima jornada consecutiva avisos amarillos este miércoles en distintos puntos de la provincia gaditana, donde se prevén rachas de levante de hasta 80 kilómetros por hora.

Según ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por viento estará vigente entre las 7,00 y las 18,00 horas en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo desde las 10,00 horas hasta el final de la jornada en el litoral y en el Estrecho, donde se prevén que soplen vientos de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7), en concreto, "al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar".

Para la jornada de este domingo en la provincia de Cádiz y, por extensión, en la comunidad andaluza, se esperan cielos poco nubosos o despejados, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas localmente en ascenso. Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con levante moderado en la provincia gaditana.