Aviso amarillo este sábado por viento y oleaje en Cádiz con rachas del este de hasta 80 km/h

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje vuelven a activar por tercera jornada consecutiva avisos amarillos este sábado, 23 de mayo, en distintos puntos de la provincia gaditana, donde se prevén rachas del este de hasta 80 kilómetros por hora.

Según la expone Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por viento estará vigente entre las 6,00 y las 20,00 horas en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo entre las 10,00 horas y la medianoche en el litoral y el Estrecho, donde se prevén que soplen vientos de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Para la jornada de este sábado en la provincia de Cádiz se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y temperaturas ligero descenso o sin cambios. Los vientos serán de flojos a moderados de componente este, con intervalos de rachas fuertes en el interior.