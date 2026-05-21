Aviso amarillo este viernes por viento y oleaje en Cádiz con rachas del este de hasta 80 km/h

Archivo - Playa de Los Caños de Meca de Barbate. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje vuelven a activar por segunda jornada consecutiva avisos amarillos este viernes, 22 de mayo, en distintos puntos de la provincia de Cádiz, donde se prevén rachas del este de hasta 80 kilómetros por hora.

Según la expone Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por viento estará vigente entre las 9,00 y las 19,00 horas en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo entre las 10,00 horas y la medianoche en el litoral y el Estrecho, donde se prevén que soplen vientos de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Para la jornada de este viernes en la provincia de Cádiz se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios significativos. Los vientos serán moderados a fuertes de componente este, con rachas ocasionalmente muy fuertes.