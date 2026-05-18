Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) eleva a 336 las irregularidades en el padrón tras hallar nuevos intentos de fraude

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Algeciras en la provincia de Cádiz (Foto de archivo). - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha detectado nuevas irregularidades en el proceso de empadronamiento en la ciudad de personas procedentes de otros países, tras realizar distintas comprobaciones entre las altas que se produjeron en el padrón municipal a lo largo del pasado mes de abril. Estas se unen a las que fueron encontradas en marzo pasado, elevando a 336 los intentos de fraude detectados.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que los agentes adscritos al Grupo Delta de la Jefatura, que realizan sus funciones de paisano, procedieron a la comprobación de residencia en los domicilios de 440 personas extranjeras de 25 nacionalidades distintas y que estaban empadronadas todas ellas el pasado mes de abril.

De la labor policial se determinó que 149 personas de ese total no residen en los domicilios en los que se encontraban empadronados, e incluso se daba el caso de que se repetían domicilios falsos que ya aparecían en el informe de la Policía Local, que se realizó por este mismo motivo durante el pasado mes de marzo, y a través del cual fueron detectados 187 empadronamientos fraudulentos.

Tras comprobar las direcciones que fueron facilitadas por los interesados a la Delegación de Estadística, se tuvo constancia, entre otros aspectos, de que una de las viviendas es una peluquería, que no existe el número referido en la calle en cuestión, que se tratan de casas tapiadas, que la dirección no existe, que es una vivienda en obras, un local comercial o que en ese domicilio reside una familia de toda la vida, circunstancias que en ningún momento se recogían en la documentación que fue entregada a ese departamento municipal.

Este nuevo informe de la Policía Local ha sido entregado a la Policía Nacional a fin de que se siga investigando la posible comisión de delitos mediante estos empadronamientos fraudulentos.

Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Estadística, se sigue adelante con el inicio del procedimiento de baja de oficio del padrón municipal de aquellas personas que hayan cometido irregularidades en el proceso de empadronamiento.

El Ayuntamiento ha señaldo que va a continuar con las comprobaciones de aquellas altas en el padrón municipal que puedan ser susceptibles de haber cometido falsedad en el aporte de documentos, al tiempo que ha reiterado su respaldo al trabajo que realizan a diario los funcionarios adscritos a este departamento municipal.