El Ayuntamiento de Cádiz decreta un día de luto por el fallecimiento de Tere Torres, Hija Adoptiva de la Ciudad

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto por el fallecimiento de Tere Torres, Hija Adoptiva de la Ciudad de Cádiz, por lo que las banderas ondearán a media asta durante toda la jornada del domingo.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde de Cádiz, Bruno García, en nombre de toda la Corporación Municipal, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de "una mujer que por su trabajo, su talento y creatividad, su manera de ser y su entrega a la ciudad, encarnó lo mejor de Cádiz". García ha trasladado su pésame a sus familiares y seres queridos.

Tere Torres nació en Sevilla pero en 1976 llegó a Cádiz, donde desarrolló gran parte de su vida profesional y personal. Torres ha sido un referente de la moda andaluza y era propietaria del Café del Levante en la calle Rosario desde su apertura en el año 1992. Era una mujer muy querida en la ciudad y gracias a toda su trayectoria y a su amor por esta tierra, recibió el título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Cádiz en 2022.