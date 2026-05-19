El Ayuntamiento de Cádiz destaca el incremento del 19% de personas atendidas por el servicio de Ayuda a Domicilio

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de la evolución positiva registrada en el servicio de Ayuda a Domicilio desde el pasado 1 de agosto de 2025, tanto en la atención a personas usuarias, que ha aumentado un 19%, como en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, que incorpora a 52 trabajadores más.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que actualmente el servicio atiende a 1.296 personas usuarias, frente a las 1.091 con las que comenzó la actual adjudicación, lo que supone un incremento de 205 usuarios y usuarias, un 19% más.

Del mismo modo, las horas mensuales de atención han pasado de 40.130,50 a 50.631,50, registrando una subida del 26%.

En cuanto al balance del servicio, el número total de altas desde agosto de 2025 ha sido de 456 personas, mientras que se han producido 255 bajas, motivadas principalmente por fallecimientos o cambios en la prestación. Esto significa que en el periodo de agosto de 2025 a abril de 2026 se ha llegado a atender a 1.551 personas, lo que supone un 42% más del dato al inicio de servicio.

El incremento de horas prestadas ha llevado aparejado también un refuerzo de la plantilla de auxiliares, como se ha manifestado. Así, el servicio comenzó esta etapa con 432 profesionales y actualmente cuenta con 484, es decir, 52 más.

Además, se ha podido ampliar la jornada laboral a 91 trabajadoras hasta el momento, conforme al orden establecido con el comité de empresa, en el que se prioriza la antigüedad de las mismas en la prestación del servicio.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero, ha valorado estos datos señalando que los resultados "demuestran que el objetivo de este pliego era claro", siendo el de "ofrecer una mejor atención a las personas usuarias y, al mismo tiempo, dignificar las condiciones laborales de la plantilla".

El responsable municipal ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento de Cádiz con este pliego era "la mejora del servicio y de las condiciones de las trabajadoras para garantizar la ayuda que ofrece el mismo a muchas familias gaditanas".