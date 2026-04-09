El Ayuntamiento de Cádiz inicia la organización del COAC 2027 cuya final será el 5 de febrero

Imagen de la reunión del Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha presidido este jueves el Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), en el que se ha comenzado a trabajar en la preparación del próximo concurso, cuya final está prevista para el 5 de febrero, así como en la organización de la fiesta en la calle. El encuentro se ha celebrado en el Salón de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz.

Al primero de ellos, según ha detallado el Consistorio en una nota, han asistido los representantes de los grupos municipales de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, representantes de la asociación de coristas, de la asociación de comparsistas, de la asociación de cuartetos, de la asociación de chirigotas, de la asociación de la cantera, de la asociación Cádiz, mujer y Carnaval, de la asamblea honoraria de Antifaces de Oro, del Aula de Cultura del Carnaval y de la asociación de Artesanos del Carnaval.

En este primer encuentro que se celebra tras el COAC del pasado Carnaval 2026 se ha realizado un balance del concurso, que este año ha estado marcado por la cancelación de dos sesiones con motivo del accidente ferroviario de Adamuz y, por otro lado, por el temporal. Estas cancelaciones provocaron el traslado de las sesiones en otros días, decisiones que se abordaron con la participación de todos los colectivos implicados en el COAC.

También se ha comenzado a trabajar para la preparación del próximo concurso, cuya Final está prevista para el día 5 de febrero. Se ha acordado mantener próximas reuniones con el objetivo de que antes del verano pueda estar resuelta la programación del concurso del año que viene.

PROPUESTAS PARA EL CARNAVAL 2027

Por otro lado, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha expuesto varias iniciativas que se hacen desde la delegación que dirige para el próximo Carnaval, tras recibir propuestas de algunos de los colectivos. La primera de ellas es el adelanto a antes de que se celebre el Carnaval de la entrega de los Antifaces de Oro, propuesta que ha sido consensuada con la Asamblea de Antifaces de Oro.

Además, ha asegurado que en el próximo Carnaval la entrega de los premios de la cantera y de adultos irán separadas para que cada categoría tenga su propia gala con actuaciones de sus respectivas agrupaciones.

Asimismo, se ha anunciado la puesta en marcha del proyecto 'Conociendo el templo', organizado en colaboración con la Asociación de la Cantera y la Asociación de Autores, dirigido a los niños que participan en la fiesta. Las actividades se desarrollarán los días 20, 26 y 27 de diciembre y tienen un doble objetivo: promover el bienestar emocional de los pequeños y fomentar su conocimiento cultural y patrimonial.

Según los organizadores, "la familiarización previa de los niños con este espacio escénico y su historia transformará los nervios o la ansiedad en ilusión y respeto, al tiempo que los conectará más profundamente con nuestra cultura".

El programa tiene como objetivos reducir la ansiedad escénica de los niños, promover la cultura y la historia de Cádiz, fomentar el respeto por el patrimonio, tanto material como inmaterial de la fiesta, fortalecer el sentimiento de pertenencia a la ciudad y a la celebración, y generar un recuerdo positivo y educativo, alejado de la presión del concurso.

La actividad consistirá en visitas guiadas de 45 a 60 minutos por grupo, durante las cuales los participantes recorrerán la historia del teatro, con paradas en el vestíbulo, el patio de butacas, las bambalinas y los camerinos, subirán a las tablas y finalizarán con una visita al gallinero.

Tras ello, se ha celebrado el Consejo de Participación de la fiesta en la calle, al que han asistido representantes de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, de las asociaciones de comparsas, de chirigotas, de coros, de cuartetos, y de la cantera, además de representantes de los grupos municipales del PSOE y Adelante Izquierda Gaditana. En este encuentro se ha realizado un balance del pasado Carnaval y se ha puesto sobre la mesa el estudio de posibles mejoras a realizar para el próximo año.