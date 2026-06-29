El Ayuntamiento de Cádiz no multará en las nuevas zonas de ORA hasta que no se tramiten todas las tarjetas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, explicando las zonas de aparcamiento regulado. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Emasa y concejal delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha informado de que la empresa municipal de aparcamientos no sancionará en los primeros días de puesta en funcionamiento de las nuevas zonas de estacionamiento regulado (ORA), prevista para este miércoles 1 de julio, hasta que no estén tramitadas todas las tarjetas.

En una nota del Ayuntamiento, Verdulla ha señalado que desde la pasada semana que comenzó la tramitación de estas tarjetas, se ha producido "una fuerte demanda", tanto de manera presencial en las oficinas de Emasa como en la página web oficial, dando esta última "algunos problemas técnicos" con los documentos a adjuntar, que ya están siendo subsanados.

Al respecto, se ha aclarado que la oficina de Emasa en el Palacio de Congresos está cerrada porque su personal se ha trasladado como refuerzo a la oficina central ante esta fuerte demanda de tarjetas para la zona de extramuros, ya que en el casco histórico estaban la mayoría ya tramitadas.

El responsable municipal de Movilidad ha asegurado que con esta medida que entra en vigor el próximo miércoles aumentan las plazas de zona verde y naranja en la ciudad, que estará dividida en cuatro zonas principales: Casco Histórico, Extramuros, Interdistritos para Bahía Blanca y el barrio de Santa María y Paseo Marítimo.

Esta última zona está peatonalizada entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracolas y, con esta nueva medida, las calles perpendiculares serán zona verde, es decir, exclusivamente para los residentes en el Paseo Marítimo. Así, se sigue manteniendo el carácter peatonal con la excepción de los que tengan garaje en el Paseo Marítimo y los que tengan tarjeta que afecte a esa zona.

Esta nueva configuración del estacionamiento regulado ha sido consensuada con los vecinos tras mantener distintas reuniones con ellos.

En el Casco Histórico quedarían 642 plazas verdes, 1.063 naranjas y 512 azules. En Extramuros, 4.458 plazas verdes, 2.122 naranjas y 386 azules; en Interdistritos, 529 plazas naranjas y 41 plazas verdes; y en las calles perpendiculares al Paseo Marítimo, 60 plazas verdes.

La zona verde funcionará las 24 horas de los 365 días del año, la naranja de 9,00 horas a 21,00 horas de lunes a sábado, y para la zona azul hay tres formatos: de lunes a viernes en horario de mañana, de lunes a viernes en horario partido y los sábados por la mañana, y continua de lunes a sábado.

Verdulla ha indicado que están solucionando los problemas técnicos y agilizando "lo máximo posible" la tramitación de las tarjetas para las nuevas zonas de estacionamiento regulado, en las que no se sancionará hasta que no estén tramitadas todas. Con ello, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los gaditanos.