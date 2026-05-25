El Ayuntamiento de Cádiz retirará homenajes a Juan Carlos Aragón y pide responsabilidades al anterior Gobierno

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García junto a la concejal de Fiestas, Beatriz Gandullo, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que al próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebra este jueves, van a llevar la retirada de los honores de la ciudad al autor de carnaval Juan Carlos Aragón, revocando la concesión de la estrella dedicada al autor, así como pedir al consejo escolar que revise la decisión del nombre del colegio en memoria del autor. Igualmente, pedirá responsabilidades al anterior equipo de gobierno porque "han reconocido que sabían que había una sentencia y aún sabiéndolo no hicieron nada para defender la verdad y luchar contra la violencia machista".

En rueda de prensa, el alcalde (PP) ha hecho una cronología de los hechos ocurridos la pasada semana una vez programada para este domingo de la colocación de una estrella en el Paseo de la Fama del Carnaval en honor del autor fallecido en 2019.

Así, ha relatado que el pasado jueves recibieron la solicitud por parte de la primera esposa del autor diciendo que había un problema al rendir esos honores porque "la situación que ella había vivido no casaba con lo que iba a pasar el domingo". Por ello, el equipo de gobierno, atendiendo a su petición mantuvo una reunión con ella en la mañana del viernes.

"En ese contexto la decisión que se tomó o lo que se planteó en todo momento fue decirle que necesitamos documentación porque es lo que realmente sustenta la petición que estaba haciendo", ha explicado el alcalde, que ha añadido que ese mismo viernes, a mediodía, la segunda mujer se puso en contacto con ellos para decirle "exactamente lo mismo".

La misma noche del viernes y el sábado por la mañana, según ha apuntado, llegó la información remitida por la segunda esposa, donde "efectivamente había una sentencia condenatoria contra la persona a la que el domingo o el día siguiente se le iba a hacer un honor, en este caso como ciudad".

Por ello, según ha asegurado el alcalde, "en ese mismo momento se tomó la decisión de aplazarlo y lo que se hizo fue atender a los promotores de evento, en este caso a la viuda del autor, que era la persona que estaba promoviendo junto a un grupo de personas, a la que se le anunció la intención de aplazarlo". "Nosotros teníamos claro que con la sentencia obviamente había que aplazarlo sin fecha y lo que hicimos que fue paralizar el honor que se iba a producir el domingo", ha incidido.

"Queda muy claro que existe una víctima y lo que tenemos que tener claro como ciudad, como sociedad, es que no hay nada por encima, no hay nada que supere a la violencia machista, no hay una justificación y este Ayuntamiento, el de los gaditanos, lo tiene clarísimo", ha subrayado.

A partir de ahí, el alcalde ha anunciado que en el próximo Pleno del jueves van a llevar la anulación de honores que se produjeron desde el Ayuntamiento, pedir al Consejo Escolar que revise la decisión del nombre del colegio denominado Juan Carlos Aragón en honor del autor y "pedir a los grupos que forman parte del Pleno responsabilidad para aquellos que, conociendo que existía esta sentencia, no actuaron y en lugar tener sensibilidad, cercanía, claridad y la dignidad de las mujeres por encima de cualquier cosa, miraron para otra parte".

En este sentido, ha manifestado que una de las cosas que se ha tenido estos días en la ciudad, "desafortunadamente, es la irresponsabilidad del Gobierno anterior". "Desconocemos cuántos, quiénes y cómo, pero han reconocido que sabían que había una sentencia y aún sabiéndolo no hicieron nada para defender la verdad y luchar contra la violencia machista".

"No sabemos cuál es la responsabilidad del alcalde anterior, sabemos, porque han tomado la palabra, lo que dijo la delegada de Igualdad anterior, del Gobierno de Adelante y que en la misma noche que habíamos suspendido nosotros el acto quiso afear nuestra actuación sabiendo que sabía sobre la sentencia", ha afirmado el alcalde, que ha añadido que "eso es lamentable". "Llevo un tiempo en política pero no he visto cinismo de tanto tamaño como la que vimos en este caso a la delegada de violencia de género del equipo de gobierno anterior, porque ella sabía lo que había pasado", ha añadido.

Igualmente, se ha referido al mensaje publicado por la concejal de Fiestas del anterior equipo de gobierno, señalando que "lo que aparentemente parece una petición de perdón parece patético, porque utilizan esa fórmula de si hay alguien que se ha molestado". "Claro que hay alguien, una víctima de violencia machista que ha sufrido una persona con una situación terrible, sabe perfectamente que hay alguien y que esa persona se acercó y no le hicieron caso porque prefirieron mirar a otro lado".

En este sentido, ha añadido que "la misma exconcejal lo explica porque dice que había una sentencia lo que pasa que no tenía acceso". "Lo de si hay alguien es como si le echas la responsabilidad a un tercero pero lo acceso es una auténtica tomadura de pelo y viene a decir que no es responsabilidad de ella. Pues mire, mi equipo ha demostrado que cuando uno tiene sensibilidad, tiene cercanía y cuando quiere saber las cosas, uno tiene acceso, claro que se puede tener acceso, lo que había que tener es la voluntad de querer hacerlo y no quitarse de en medio".

"Estamos aquí, nosotros, los que estuvieron y los que vendrán, para tomar decisiones y muchas veces nos equivocamos, pero lo que no podemos es escondernos, que es exactamente lo que hicieron", ha insistido el alcalde, que ha añadido que van a exigir "responsabilidades" porque quieren saber "qué es lo que no hicieron y por qué tomaron esa decisión".

"Van a tener la oportunidad de hacerse una enmienda a su actuación, y los que no lo sabían pues tienen la oportunidad ahora de rechazar las conductas de los que sí lo sabían, por tanto, tienen una enorme oportunidad para que todo eso que nos dicen lo puedan materializar y lo puedan materializar donde tienen que hacerlo, en Cádiz a favor de la lucha más importante que hay que es la lucha contra la violencia machista", ha concluido.