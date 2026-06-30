Ayuntamiento de Cádiz y UCA impulsan el estudio del Carnaval con la creación de un premio internacional de investigación

Beatriz Gandullo presentando el Premio Internacional de Investigación sobre Carnaval 'Ciudad de Cádiz'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz (UCA) pondrán en marcha el Premio Internacional de Investigación sobre Carnaval 'Ciudad de Cádiz', un galardón con el que ambas instituciones quieren fomentar la labor investigadora sobre la fiesta en todas sus manifestaciones.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, junto a la directora general de Cultura de la UCA, Ester Trigo, el director de la Cátedra de Carnaval de la UCA, Alberto Ramos, y el presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, Antonio Montiel, han dado a conocer este martes los detalles del galardón que se entregará por primera vez en 2027.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, tal y como establecen las bases, se podrán presentar al premio todas las personas de cualquier nacionalidad, siempre que presenten sus trabajos escritos en español. Los trabajos podrán presentarse desde el 15 de septiembre hasta el 1 de diciembre de 2026 mediante correo postal certificado. El fallo del jurado se dará a conocer durante la celebración del Carnaval de Cádiz 2027 y el galardón estará dotado económicamente con 5.000 euros.

Beatriz Gandullo ha destacado la colaboración con la UCA para poner en marcha iniciativas "con las que se busca ahondar en un mejor conocimiento y estudio del Carnaval en todas sus manifestaciones". Así, ha puesto de relieve "la estrecha colaboración con la universidad gaditana" en otros proyectos como la Escuela Municipal de Carnaval o el 25 Congreso Internacional de Carnaval, que se celebrará próximamente.

Por su parte, la directora general de Cultura de la UCA, Ester Trigo, ha destacado que "la creación de este premio engrandece la magia de la fiesta y se incentiva de forma clara la apuesta por la investigación, contribuyendo además a conseguir esa etiqueta de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la que estamos trabajando". Asimismo, Alberto Ramos ha añadido que "esta iniciativa busca convertir a Cádiz en un referente de la investigación en torno al Carnaval".