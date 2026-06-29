El Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) retira 50.000 kilos de alga invasora en Poniente en la última semana

Operarios de Playas retirando algas en una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Delegación municipal de Playas en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha cifrado en 50.000 kilos el total de algas invasoras recogidas en la playa de Poniente en la última semana, lo que ha obligado a ejecutar labores de limpieza en el litoral, extendiendo también los trabajos al resto de zonas a pesar de que la acumulación de arribazones es menor.

En una nota, el Ayuntamiento de La Línea ha recordado que ha sido uno de los nueve municipios de la comarca del Campo de Gibraltar beneficiado con las ayudas aprobadas en este ámbito por parte de la Diputación de Cádiz, dentro del Plan Integral de Transición Ecológica 2026.

La ciudad percibirá 90.000 euros por este concepto, que irá destinado a sufragar los costes derivados de la retirada de arribazones en las playas, transporte del material a vertederos autorizados, alquiler y adquisición de maquinaria, así como contratación de personal y servicios vinculados a la limpieza del litoral.

La distribución de estos fondos se ha realizado en función de criterios como la población, el grado de afección y los kilómetros de costa. En total, las ayudas concedidas para paliar los problemas en las playas de la provincia ascienden a más de 1,8 millones de euros.

La Diputación de Cádiz, aunque no tiene competencias directas en materia medioambiental relacionada con el litoral, mantiene este programa de apoyo ante el impacto que la expansión del alga está generando en sectores como la pesca y el turismo, además de sus efectos sobre los ecosistemas marinos, como ha valorado el Ayuntamiento.