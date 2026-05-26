El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) inicia actuaciones de mejora urbana en Valdelagrana

El alcalde de El Puerto en su visita a las obras en Valdelagrana. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que este martes se ha iniciado un importante paquete de actuaciones de mejora urbana en Valdelagrana dentro del nuevo contrato municipal de mantenimiento, con intervenciones que permitirán renovar firmes, ampliar acerados y mejorar distintos espacios públicos de esta urbanización.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, los trabajos han comenzado en la Avenida de Madrid, donde se acometerá una actuación integral para renovar completamente la vía, eliminando los desperfectos provocados por las raíces, mejorando el firme y ampliando las aceras para reforzar la accesibilidad y la comodidad de los vecinos.

De forma paralela, también se inicia el fresado y asfaltado de la Avenida de Cádiz. Esta actuación culmina las mejoras realizadas hace unos meses en la zona, donde ya se renovaron la solería y los acerados, completando ahora la modernización integral de esta importante avenida de Valdelagrana, según el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que el plan de actuaciones continuará con la intervención integral en las calles Murcia y Albacete, dando cumplimiento al compromiso adquirido con los vecinos para renovar ambas vías de manera completa. Igualmente, ha indicado que el Ayuntamiento continuará actuando en calle Sevilla, especialmente en su cruce, para eliminar también el deterioro provocado por las raíces, trabajos que posteriormente se extenderán a la calle Jerez de la Frontera.

Dentro de este paquete de mejoras también se está desarrollando una intervención en calle Cáceres y están previstas próximas actuaciones en Prado del Rey y Algodonales. Además, se seguirá avanzando en las mejoras de la Avenida de la Paz y en el arreglo de alcorques tanto en la Avenida Santa María del Mar como en el bulevar de calle de las Olas, contribuyendo así al embellecimiento y mantenimiento de los espacios urbanos de Valdelagrana.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Infraestructura, Jesús Garay, ha destacado que "este gran paquete de actuaciones demuestra el compromiso municipal con todas las zonas de la ciudad y con la mejora constante de los espacios públicos, porque cuidar los barrios es cuidar de los vecinos".

"Seguimos cumpliendo compromisos y El Puerto avanza en todos sus barrios para construir una ciudad más accesible, moderna y cuidada para todos", ha subrayado el alcalde.