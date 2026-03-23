El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) refuerza la flota de limpieza con la llegada de nuevos camiones y vehículos

Nueva flota de limpieza y recogida de basura en El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado una nueva remesa de vehículos destinados al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que se incorporan y refuerzan la flota municipal en el marco del contrato adjudicado a FCC Medio Ambiente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, estos nuevos camiones, de medio y gran formato, se suman a los más de 40 equipos pequeños ya presentados en septiembre de 2025, y "consolidan la renovación integral" de la flota del servicio, que suma cerca de 100 vehículos entre camiones, barredoras, cubas, limpiadoras de contenedores, compactadoras, desbrozadoras, entre otros.

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, responsables de la Inspección Municipal, técnicos de la empresa concesionaria y operarios, ha comprobado de primera mano las prestaciones de los nuevos vehículos, destacando que "con la llegada de estas nuevas maquinarias la implementación del contrato está ya casi completa, apenas un año después de su firma."

Los nuevos camiones incorporados destacan por su mayor capacidad de carga, lo que permite optimizar las rutas y reducir desplazamientos, así como por la mejora en sus sistemas para minimizar el impacto acústico, según ha explicado el Ayuntamiento, que ha añadido que además, están diseñados para adaptarse a las diferentes tipologías urbanas de la ciudad, mejorando la eficiencia del servicio tanto en el centro histórico como en barriadas y zonas de expansión.

El Ayuntamiento ha señalado finalmente que estos nuevos vehículos, de última generación, cuentan todos con etiqueta ambiental Eco o Cero Emisiones, cumpliendo la normativa más exigente en materia de sostenibilidad. La flota combina tecnologías eléctricas, híbridas y de gas natural comprimido, lo que permite reducir de forma notable tanto el ruido como las emisiones contaminantes.

"Seguimos avanzando en la transformación del servicio de limpieza con medios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la ciudad porque no solo mejoran el servicio, sino que también contribuyen a una ciudad más habitable, reduciendo molestias y avanzando en nuestro compromiso medioambiental", ha subrayado el alcalde, que ha puesto en valor la coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, que está permitiendo implantar de forma progresiva todas las mejoras previstas.