Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) acomete obras en la calle Buen Pastor para mejorar el drenaje ante inundaciones

Dos operarios del Ayuntamiento de San Fernando, acometiendo obras en Buen Pastor. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha iniciado las obras de renovación de la red de recogida de aguas pluviales y mejora del abastecimiento en la calle Buen Pastor, en concreto en el tramo comprendido entre los números 305 y 319 y su intersección con la calle María Zambrano, una actuación destinada a reforzar la capacidad de drenaje urbano y minimizar el riesgo de inundaciones en esta zona de la ciudad.

La intervención cuenta con una inversión de 120.000 euros y se enmarca dentro de la estrategia municipal de adaptación y respuesta frente a los efectos del cambio climático, que está provocando episodios meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes, como lluvias torrenciales y fenómenos asociados a la subida del nivel del mar, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, se ha apuntado que tanto la dana registrada hace dos años, que provocó importantes inundaciones en distintos puntos del país, como el tren de borrascas vivido a comienzos de este año 2026, evidenciaron la necesidad de reforzar las infraestructuras hidráulicas urbanas y adoptar nuevas medidas preventivas frente a situaciones meteorológicas extremas.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha señalado que esta actuación "responde al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la prevención y la mejora continua de las infraestructuras urbanas ante los desafíos derivados del cambio climático", destacando además que la ciudad "necesita seguir adaptándose a una nueva realidad climática que exige inversiones sostenidas y soluciones eficaces para proteger a la ciudadanía y mejorar la resiliencia urbana".

Las obras, que tiene prevista una duración de tres meses, contemplan la ejecución de una nueva canalización en la calle María Zambrano para redirigir las aguas pluviales hacia el aliviadero de Gallineras, evitando así que continúen confluyendo en la estación de bombeo de El Cerro, como sucede actualmente. Esta medida permitirá reducir significativamente el volumen de agua que llega a dicha zona y disminuir el riesgo de acumulaciones e incidencias durante episodios de lluvias intensas.

Además, los trabajos incluyen la instalación de nuevos aliviaderos de gran capacidad en acerados, así como buzones y puntos de captación de aguas superficiales, lo que facilitará una evacuación más rápida y eficiente hacia la red de alcantarillado.

Las obras proyectadas persiguen varios objetivos fundamentales, entre ellos, la mejora de la evacuación de aguas pluviales mediante la creación de una nueva red y la densificación de los elementos de captación existentes; la renovación de parte de la red de abastecimiento; y la mejora del firme y del pavimento urbano, adaptándolo a los materiales establecidos por la corporación municipal y cumpliendo con la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Estas actuaciones, que se complementarán con otras intervenciones previstas en distintos puntos de la ciudad para seguir mejorando la capacidad de drenaje urbano y reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La medida forma parte, además, de la estrategia municipal impulsada por el Ayuntamiento para anticiparse y adaptarse a los efectos del cambio climático, una hoja de ruta que contempla medidas a corto, medio y largo plazo para reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Entre ellas, se encuentran iniciativas ya desarrolladas, como la adquisición de medios y material de seguridad frente a inundaciones, así como proyectos estratégicos actualmente en desarrollo, entre los que destaca el futuro parque inundable previsto en la zona de El Cerro, cuya licitación el gobierno municipal prevé impulsar en las próximas semanas.

MEJORAS EN LA ALMADRABA

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa impulsando nuevas actuaciones de mejora urbana en el entorno de La Almadraba. Entre ellas destaca la próxima puesta a punto del parque situado junto al Cerro de los Mártires, una intervención que contará con una inversión cercana a los 200.000 euros.

Las mejoras previstas incluyen la ampliación del área de juegos infantiles, el repintado y adecuación de la pista deportiva anexa, así como la reorganización del arbolado y la creación de nuevos parterres para mejorar la funcionalidad, accesibilidad e imagen del espacio público.

Toda vez que acabaron las obras de remodelación de la trasera de las viviendas de La Almadraba, el gobierno municipal trabaja en la ampliación del hasta la altura del número 473 de la avenida Buen Pastor. Este nuevo tramo dará continuidad al paseo recientemente inaugurado, que abrió al público hace poco más de un mes tras una inversión cercana a los 760.000 euros.

Con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de San Fernando continúa desarrollando una estrategia de transformación urbana basada en la mejora de infraestructuras, la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.