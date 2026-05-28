Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) reclama a la Autoridad Portuaria la aportación de arena en Campamento y Puente Mayorga

Playa de Guadarranque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde delegado de Playas del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), Juan Serván, ha reclamado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) que regenere las playas de Campamento y Puente Mayorga, "muy castigadas tras los temporales de primeros de año".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Serván ha lamentado enterarse "por la prensa" de que la APBA "va a relocalizar un total de 12.000 metros cúbicos de arena en la playa de Guadarranque, ya que no se ha recibido ninguna notificación oficial de estos trabajos", que además pide se realicen lo antes posible para no interferir en la temporada de playas, que comienza el 15 de junio.

Serván ha recordado que "desde hace varios meses se viene reivindicando a la Autoridad Portuaria que también se haga una regeneración en la playa de Puente Mayorga y en la playa de Campamento, que deberían de visitar también esta playa para ver esa carencia de arena".

Los vecinos de Puente Mayorga y Campamento "están disgustados y descontentos con la Autoridad Portuaria, que solamente actúa en la playa de Guadarranque, y además la sorpresa más grande, que todavía está en licitación, y no sé si llegaremos al mes de junio o estará para el mes de julio, prácticamente a mediados de verano", ha afirmado.

Además, ha señalado que "sin embargo en la playa algecireña de El Rinconcillo el día 1 de junio empieza la regeneración". Por ello el edil de Playas ha pedido a la APBA que "vean la playa de Campamento y de Puente y también que esas obras se adelanten lo antes posible para no dañar la tranquilidad de los bañistas".

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha programado para la presente estación primaveral la relocalización técnica de un volumen total de 12.000 metros cúbicos de arena destinados a la restitución del perfil costero en la playa de Guadarranque, dentro de su ámbito de actuación.