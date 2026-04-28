Los Barrios (Cádiz) abre la primavera con una fiesta en Montera Forum y la presencia de los granadinos de La Flamenca

Cartel del espectáculo La Flamenca en Los Barrios. - MONTERA FORUM

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) y Montera Forúm abren las puertas a la primavera, y también a los previos de la Feria de la Villa barreña, con una fiesta que tendrá como escenario la plaza de toros La Montera, que contará con la presencia de los granadinos de La Flamenca.

Así, según han indicado desde la organización, el próximo 2 de mayo desde las 18 horas la plaza de toro acogerá un espectáculo que ya ha pasado por otros puntos de la provincia, como San Fernando el pasado verano, donde la música marcará el ambiente con la esencia del flamenco con sonidos y experiencias contemporáneas.

Además, Montera Forúm no olvida el componente solidario y a lo largo de la extensa programación, que arranca con La Flamenca, irá realizando varias iniciativas para colaborar con colectivos sociales. En este sentido, han recordado que recientemente entregó más de 2.000 euros a la Asociación de Discapacitados La Montera, correspondiente a la recaudación de un festival organizado hace unos meses.

La plaza de toros de Los Barrios vuelve así a acoger un nuevo espectáculo tras haber celebrado varios eventos en las navidades con la noche de fin de año, un tributo a 'Las guerreras K-pop' o una noche de humor con Diego Arjona, Tomás García, José Compay y Chely Capitán.