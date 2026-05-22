Betania recibe 30.000 euros de Fundación la Caixa para equipar un centro para personas sin hogar en La Línea (Cádiz)

Responsables de lentidad sin ánimo de lucro Betania y la Fundación la Caixa en una visita al nuevo centro para personas sin hogar de La Línea de la Concepción (Cádiz) - FUNDACIÓN LA CAIXA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La entidad sin ánimo de lucro Betania ha recibido el apoyo de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, con una aportación de 30.000 euros destinada al equipamiento y mobiliario interior de un nuevo centro de atención integral para personas sin hogar en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Este proyecto permitirá la puesta en marcha de un recurso residencial en la comarca del Campo de Gibraltar, orientado a dar respuesta a la situación de sinhogarismo en la zona mediante un modelo de atención centrado en la persona, ha indicado Fundación la Caixa en una nota.

El nuevo edificio, promovido por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción con fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionado por Betania, será el primero en la zona en incorporar el modelo 'Housing First' de carácter comunitario.

El centro contará con seis núcleos residenciales y una capacidad total de 54 plazas, además de espacios para la intervención social como despachos profesionales y talleres destinados a la adquisición de competencias para la vida diaria. La dotación de equipamiento financiada permitirá garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, atención social y desarrollo de programas de inserción.

El proyecto beneficiará de forma directa a alrededor de 150 personas en situación de exclusión social, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y facilitando procesos de inclusión residencial y social.

Como se ha señalado, se trata de una iniciativa "singular y pionera a nivel europeo", al ser el único proyecto de estas características cuyo beneficiario es un ayuntamiento de un municipio que no es capital de provincia, lo que refuerza su carácter innovador y estratégico.

Betania es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja a nivel nacional en la atención integral a personas en situación de vulnerabilidad, desarrollando programas en ámbitos como sinhogarismo, intervención social, empleo, atención humanitaria y lucha contra la trata y la violencia de género.