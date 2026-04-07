Bomberos forestales siguen trabajando en el incendio de Medina (Cádiz), estabilizado desde el pasado viernes

Bomberos trabajan en el incendio de Medina. - EMA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba siguen trabajando consolidando la línea de control del incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), que se encuentra estabilizado desde el viernes tras la actuación de los medios y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, el incendio sigue en fase de estabilizado y los efectivos siguen trabajando en la zona, donde aún sopla levante fuerte y apenas se han registrado precipitaciones.

Cabe recordar que el incendio, declarado en la finca El Cuervo, fue estabilizado este viernes, 3 de abril, para lo que se movilizó a tres autobombas y siete grupos de bomberos forestales, entre otras dotaciones.

En suma, en la zona se encontraron trabajando siete bomberos forestales, dos equipos de la Brigada Especializada en Incendios Forestales (Brica), cinco técnicos de operaciones, un director de extinción, un agente de medio ambiente, tres autobombas y dos helicópteros pesados, logrando estabilizar el incendio en cuestión de horas. No obstante, debido al fuerte viento de levante en la zona, dos grupos de bomberos forestales siguen trabajando en el lugar consolidando la línea de control.