Cádiz capital pone en marcha este Domingo de Ramos su pretemporada de playa con servicios de socorrismo en Santa María

Archivo - Playa de Santa María del Mar de Cádiz en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará este Domingo de Ramos la pretemporada de playas, que se extenderá hasta el 31 de mayo, incorporando por primera vez en Semana Santa los servicios de socorrismo en Santa María del Mar.

También habrá servicios en las playas de La Caleta y en la playa Victoria (módulo central), en horario de 12,00 horas a 17,00 horas de lunes a viernes y de 12,00 horas a 18,00 horas los sábados y los domingos, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde ha explicado que se han instalado en estos tres módulos tres torres de vigilancia nuevas, de las ocho que se dispondrán a lo largo de las playas gaditanas. Las torres sustituyen a las anteriores, que estaban "bastante degradadas" y a las que se accedía a través de una escalera de aluminio. "Ahora se hará mediante una rampa que harán más accesible y segura la entrada y salida de los socorristas", ha afirmado.

Bruno García ha señalado que este año la delegación de Playas ha tenido que afrontar los trabajos de preparación de la pretemporada teniendo en cuenta que la Semana Santa se celebra de manera temprana y que durante este invierno se han producido "fuertes temporales" que han provocado numerosos daños en las playas gaditanas.

Es por eso que se ha alquilado maquinaria para dejar las playas "en el mejor estado posible" para su uso, a la espera de la llegada de las ayudas de las administraciones.

En ese sentido, ha trasladado un mensaje de precaución para los posibles bañistas a la hora de hacer uso de las playas, dado que los temporales no solo han dejado daños en las arenas sino también en el interior.

Por otro lado, se reforzará la información turística durante la Semana Santa y, a partir del Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección se añadirán tres puntos de información turística a las dos oficinas de turismo que permanecen abiertas durante todo el año.

Estos puntos son la Oficina de Turismo de La Caleta y el del módulo central de la playa Victoria, que tendrán un horario de apertura de 12 a 17 horas entre semana y de 12 a 18 horas el fin de semana. Asimismo, el punto de información de Puntales, con horario de 12 a 14 horas.

EXPERIENCIA INMERSIVA PUERTA TIERRA

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la salida a licitación por 143.316,65 euros del servicio de gestión de la experiencia inmersiva sobre la Puerta de Tierra y Los Glacis. Es por un año con posibilidad de prorrogarlo otro año más.

El Torreón y el Paseo Superior de la Puerta de Tierra abrieron en diciembre de 204 como espacio recuperado para la ciudad.

Además, se ha adjudicado a la empresa Rutesa el contrato para suministro de material para la campaña de inclemencias meteorológicas para las personas sin hogar por dos años y con posibilidad de prorrogarlo otro más.

En este contrato se incluye todo el material como mantas, gorros, calcetines y sacos, para repartirlos entre las personas sin hogar durante la campaña de frío y posteriormente para el verano con gorras, cremas solares, entre otros.

El alcalde ha recordado que en el mes de septiembre, cuando se pusieron en contacto con la anterior adjudicataria para hacer el pedido para este pasado invierno, se encontraron con que la empresa "había quebrado", lo que obligó a sacar dos contratos menores para poder dar servicio. Este procedimiento se hizo por urgencia.

Ahora, según ha añadido, se ha tramitado este contrato que es el definitivo y que hoy se ha adjudicado.