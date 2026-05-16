Cádiz celebra el Día de los Museos con una semana de espectáculos, visitas guiadas, rutas y mesas redondas

Archivo - Puertas de Tierra en Cádiz capital en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 16 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo, el Ayuntamiento de Cádiz llevará a cabo diferentes actividades a lo largo de la próxima semana. Entre el 18 y el 23 de mayo, se llevarán a cabo visitas guiadas a exposiciones, rutas, mesas redondas y espectáculos en diferentes espacios culturales, como el ECCO, Espacio Cultural Ancha, 16; Castillo de Santa Catalina, Mercado Central, Museo de las Cortes Monumento de la Puerta de Tierra, además de espacios abiertos.

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, este año 2026, el lema será 'Museos uniendo un mundo dividido', centrándose en el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

A través del Día Internacional de los Museos, el ICOM lleva apoyando desde 2020 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y promueve anualmente un conjunto de objetivos.

El tema de este año se alinea con tres objetivos como ODS 10, 'Reducir las desigualdades', en concreto reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos; ODS 16 'Paz, justicia e instituciones sólidas' para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; y ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos' para revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Las actividades en los distintos museos de la ciudad comenzarán el lunes 18 de mayo en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a las 18,00 horas con una visita guiada a la exposición Memorias del siglo XX. Colección de Julián Castilla. A las 19,00 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Reflexiones sobre el coleccionismo en el siglo XXI'

Por su parte, el martes 19 de mayo en el Espacio Cultural Ancha, 16 a las 19,00 horas se producirá una visita guiada a la exposición 'Catedrales: cuadros al óleo de luz divina', mientras que en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a las 20,00 horas se producirá el foro 'Costus: recuerdo a Magda Bellotti'.

Ya el miércoles 20 de mayo en el Castillo de Santa Catalina a las 19,00 horas tendrá lugar la visita guiada a la exposición 'La explosión de Cádiz de 1947'; mientras que el jueves 21 de mayo en el Mercado Central de abastos (fachada principal) a las 19,00 horas será la visita guiada a la exposición 'Et in Arcadia Ego'. Además, en el Paseo Antonio Burgos a las 20,30 horas se producirá una visita guiada a la exposición 'I Muestra fotográfica popular Ciudad de Cádiz'.

El viernes 22 de mayo en las escaleras del convento de Santo Domingo a las 11,00 horas se producirá la ruta guiada 'Paseando por Cádiz con Delacroix'; y en el Paseo Antonio Burgos a las 12,00 horas se volverá a llevar a cabo una visita guiada a la exposición 'I Muestra fotográfica popular Ciudad de Cádiz'.

Finalmente, el sábado 23 de mayo en el Castillo de Santa Catalina a las 11,00 horas se llevará a cabo la visita guiada a la exposición 'Océano', y en el Castillo de Santa Catalina a las 12,00 horas la visita guiada a la exposición 'Encuentros Delacroix'

Además, la expresión artística centrará la programación del Museo de las Cortes. Este año coincide con las obras de mejora de sus instalaciones de este espacio cultural aunque no se ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar de conmemorar este día desarrollando una programación externa en el entorno del propio Museo igual que en el Museo del Títere.

En concreto, el viernes 22 de mayo en materia de danza, la Escuela Bolera a cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz 'Maribel Gallardo' interpretará coreografías de 'Escuela Bolera' a las 20,00 horas; la Compañía Chantal Goudard interpretará 'El viaje del bolero' a las 22,00 horas.

Ya en el Monumento de Puerta Tierra, el jueves 21 de mayo el alumnado del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz 'Maribel Gallardo' ofrecerá a las 20,00 horas un espectáculo de baile flamenco.