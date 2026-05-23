Cádiz conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con talleres sobre género y bienestar

La Fundación Municipal de la Mujer conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con talleres sobre género y bienestar - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz ha organizado una nueva edición de las actividades conmemorativas del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, con el desarrollo del taller 'Recorriendo juntas el camino de la vida: género y salud para todas'.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Actuaciones 2026 de la Fundación Municipal de la Mujer, centrado en promover la salud y el bienestar de las mujeres en la ciudad de Cádiz e incorporar la perspectiva de género en el ámbito sanitario y social, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El taller ha sido elaborado y lo imparten dos alumnas del Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz, que actualmente realizan sus prácticas curriculares en la Fundación Municipal de la Mujer.

A través de una metodología divulgativa y participativa, la actividad ofrece herramientas para conocer mejor los ciclos biológicos de las mujeres, desmontar estereotipos y prejuicios asociados a ellos y fomentar el autocuidado y el autoconocimiento.

Además de abordar aspectos prácticos relacionados con las distintas etapas vitales, los talleres generan espacios de intercambio de experiencias y emociones entre las participantes, incorporando dinámicas, ejercicios y pautas orientadas al bienestar integral.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha destacado "la importancia de continuar impulsando acciones que sitúen la salud de las mujeres en el centro de las políticas públicas".

"La salud de las mujeres debe abordarse desde una perspectiva integral y de género, teniendo en cuenta las desigualdades y necesidades específicas que históricamente han sido invisibilizadas", ha señalado.

También ha valorado la implicación de las jóvenes universitarias que desarrollan esta propuesta formativa. "Es muy positivo que el alumnado pueda participar activamente en proyectos con impacto social y comunitario, aportando conocimiento, sensibilidad y nuevas miradas sobre cuestiones fundamentales para la igualdad", ha afirmado.

En ese punto, ha subrayado que estas actividades "permiten acercar información rigurosa y útil a colectivos muy diversos de la ciudad, creando además espacios seguros para compartir experiencias y fortalecer redes entre mujeres".

Por último, han recordado que la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres tiene su origen en 1987, cuando la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, reunida en Costa Rica, propuso instaurar una jornada internacional para reivindicar el derecho de todas las mujeres a disfrutar de una salud de calidad en todas sus dimensiones: física, mental, sexual y reproductiva.

Así, con el objetivo de facilitar la participación, las actividades programadas por la Fundación Municipal de la Mujer se desarrollarán tanto en sedes de asociaciones y entidades gaditanas como en el Centro Integral de la Mujer, ubicado en la plaza del Palillero.