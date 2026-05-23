Cádiz registró 16 muertes en accidentes de tráfico en el tercer trimestre de 2025, el doble que en 2024

Archivo - Efectivos de bomberos junto a sanitarios actúan en el lugar del accidente donde ha perdido la vida un hombre en Cádiz en una imagen de archivo. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS - Archivo

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz registró un total de 16 fallecimientos por accidentes de tráfico durante el tercer trimestre de 2025, una cifra que supone el doble de muertes que en el mismo periodo de 2024, y siete más que en los primeros seis meses del año pasado, que sumaron un total de nueve muertes.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en esos tres meses de 2025, esta provincia acumuló el mayor número de personas fallecidas por esta causa.

Además, el IECA registra otras tres muertes en Cádiz por otros accidentes de transporte y 24 por caídas accidentales, una cifra igual al segundo trimestre de 2025 y solo uno más que en el tercer trimestre de 2024.

En lo que respecta a muertes por ahogamiento, en la provincia hubo hasta 19, una fecha que coincide con la temporada de verano y que supone tres más que en el tercer trimestre de 2024 y el mismo número de fallecidos que en el segundo trimestre de 2025.

A esto se añade que los accidentes mortales debido a incendios se elevaron a dos en Cádiz respecto al mismo trimestre de 2024, cuando no se registró ningún deceso por esta causa.

En cuanto a muertes por enfermedades como la Covid19, en el citado trimestre, Cádiz sumó 19, lo que implica un descenso respecto a 2024, cuando se produjeron 28 y un aumento en ocho sobre el segundo trimestre.

La influenza (que incluye gripe A y aviar) dejó solo una muerte en Cádiz, cuando en los seis primeros meses del año se llegaron a dar hasta 44 por esta enfermedad vírica.

En total, en la provincia de Cádiz se han producido 2.566 muertes, la tercera a nivel andaluz, que ha registrado un total de 17.108 decesos.