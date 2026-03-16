Cae en Sanlúcar (Cádiz) un falso grupo militar y religioso por estafa millonaria imitando a telepredicadores americanos

Material intervenido a un falso grupo miliitar y religioso desarticulado en Sanlúcar (Cádiz) por estafa millonaria imitando a telepredicadores americanos - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que formaban parte de un grupo criminal que, bajo una apariencia militar y religiosa, se dedicaba a captar personas con escasa cultura financiera para realizar una estafa millonaria por medio de "bonos de redención" mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada operación 'Capellán' ha permitido desarticular esta organización asentada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que comercializaba billetes "exóticos de muy escaso valor" por cientos y miles de euros "al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", llegando a acumular más de diez millones de euros en un breve periodo de tiempo.

La red empleaba "bonos de redención", participaciones que daban acceso a dichos billetes, de apariencia lujosa y con un supuesto valor de cientos de miles de euros, pero que en realidad tenían escaso valor. La explotación de la operación comenzó a mediados de 2024 tras localizar a un grupo de personas que habían visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación legal y que estaban unidos entre sí por fuertes lazos familiares.

AL ESTILO DE LOS TELEPREDICADORES

La investigación permitió determinar que estas personas habían establecido un entramado de carácter internacional que captaba a las víctimas mediante videoconferencias a las que dotaban de un "estilo similar al de los telepredicadores americanos".

Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso en el que su líder, ya ingresado en prisión, se presentaba como "general comandante de los capellanes para España y Francia" o incluso como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía.

Tras las detenciones y registros realizados en 2024, la Guardia Civil intervino numerosa documentación, que junto a las testificales de los detenidos y de las víctimas que fueron apareciendo, han permitido en este espacio de tiempo componer el organigrama de esta organización.

DE REPARTIDOR DE COMIDA A DOMILICIO A LÍDER DE LA TRAMA

En concreto, la investigación ha determinado que el líder pasó, en un breve plazo de tiempo, de repartidor de comida a domicilio a líder de una organización criminal. Ahora, ya en prisión, se le ha comunicado su nueva investigación en estos hechos.

La explotación de la segunda fase de la operación "Capellán" ha finalizado este mes de marzo, con cinco detenciones y la investigación en prisión del líder de la organización, así como la intervención e investigación de ocho empresas lucrativas nacionales y una de la Unión Europea vinculadas a la organización criminal investigada.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz y ha estado tutelada por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda .