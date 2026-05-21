La carretera N-340 sufrirá cortes hasta el 30 de junio por las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras

Plano de desvíos en la N-340 por las obras del acceso sur al Puerto de Algeciras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que hasta el 30 de junio la carretera N-340 sufrirá cortes de tráfico en varios tramos debido a las obras que se están ejecutando en el Acceso Sur al Puerto de Algeciras y las de duplicación de la carretera N-350, en la provincia de Cádiz.

Durante las próximas semanas se va a entroncar el nuevo tramo de la carretera N-340 en el kilómetro 100, ejecutando trabajos de duplicación de calzada, ejecución de terraplenes y muros que afectan a la actual carretera N-340, así como obras de drenaje, pavimentación y varias de obras complementarias.

En una nota, el Ministerio ha anunciado que las incidencias en la N-340 se inician este mismo jueves 21 de mayo con el corte del carril derecho en sentido Tarifa, entre los kilómetros 100 y 100,6. Este corte se mantendrá hasta el 1 de junio, de tal forma que el tráfico pasará a circular por el carril contiguo, quedando uno para cada sentido debido a la existencia de tres carriles en la carretera.

El 1 de junio dará comienzo la segunda parte de las obras, produciéndose el corte total de la N-340 entre los kilómetros 99,8 y 100,6. Esta incidencia se prolongará previsiblemente hasta el 30 de junio, desviándose provisionalmente el tráfico en ambos sentidos por un ramal bidireccional del futuro enlace de Los Guijos.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 50,3 millones de euros (IVA incluido) financiado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).