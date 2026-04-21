CCOO espera que la visita de Albares sirva para clarificar las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

CCOO en el Campo de Gibraltar ha señalado que espera que la visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este jueves para mantener una reunión en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar contribuya a aclarar dudas existentes sobre los contenidos del acuerdo sobre Gibraltar y sirva para clarificar las pensiones de los trabajadores transfronterizos.

"Mas vale tarde que nunca", ha manifestado en una nota el secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano, que junto a la secretaria provincial del sindicato, Inmaculada Ortega, acudirá al encuentro atendiendo a la invitación cursada por la Cámara de Comercio.

Asimismo, ha señalado que conocer cuales son los mecanismos previstos para corregir los desequilibrios económicos en materia de pensiones y de protección social serán los elementos centrales que CCOO considera necesario que clarifique el ministro y que "miles de personas trabajadoras transfronterizas esperan expectantes".

"Desde poco después de que se anunciara el texto definitivo del acuerdo desde CCOO estamos reclamando aclaraciones al Gobierno de España, por lo que confiamos en que esta visita sirva para arrojar luz sobre los aspectos que ocupan las principales preocupaciones del colectivo laboral transfronterizo", ha afirmado Triano.