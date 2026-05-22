Chiclana (Cádiz) vuelve a activar desde el 1 de junio la zona naranja en sus playas con bonos especiales para turistas

Zona naranja en el litoral de Chiclana de la Frontera, activo desde el 1 de junio - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) va a volver a poner en marcha a partir del 1 de junio la zona naranja en todo su litoral, con casi 9.000 plazas de estacionamiento regulado y bonos especiales para turistas y visitantes de estancias semanales y quincenales.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que esta zona naranja, activa durante todo el verano hasta el 30 de septiembre, será gratuita para quienes abonan el impuesto de vehículos en la localidad.

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento, José Vera, ha argumentado la medida, implantada por primera vez en verano del año pasado tras su aprobación en un pleno municipal, defendiendo que "si queremos una playa espectacular como La Barrosa, lo suyo es que la mantengamos entre todos".

En ese sentido, ha reiterado que "es gratis para quienes ya contribuyen y pagan todos sus impuestos en Chiclana", apuntando que se han establecido "ofertas especiales" para quienes abonan el IBI, pero no el sello de circulación y quienes pasan temporadas en la ciudad y que hay disponibles "bonos especiales" para visitantes semanales o quincenales.

La zona naranja en las áreas de playa de La Barrosa y Novo Sancti Petri tiene como objetivo facilitar el aparcamiento durante la temporada de verano, según se ha apuntado, añadiendo que se ha habilitado una parcela para aparcamiento gratuito en la entrada del Novo Sancti Petri y que se potenciará un año más el transporte público para evitar el uso del vehículo privado.

La sociedad de gestión de aparcamientos Aussa es la empresa que se está ocupando de todos los trámites relacionados con esta iniciativa y para ello ha abierto al público en Chiclana una oficina de atención presencial en el número 6 de la calle Arroyuelo, en el local 17 del primer piso.

Los usuarios podrán gestionar su aparcamiento a través de la aplicación Apparkya, con la que podrán tramitar la adquisición de bonos semanales y quincenales, el pago en el móvil, la renovación de tiques y la anulación de denuncias, entre otras funcionalidades.

Los vehículos registrados en el padrón de Chiclana y al corriente del Impuesto de Vehículos están exentos del pago en la zona naranja, sin necesidad de exhibir distintivo alguno porque el ayuntamiento ha transferido las matrículas a la empresa para este fin. Los residentes estacionales, que tienen sus viviendas en la zona naranja y abonan el IBI en Chiclana pero no el impuesto de vehículos, pueden adquirir un bono de 30 euros con el que aparcar durante todo el período.

Por su parte, según se ha concretado, los visitantes pagarán las tarifas oficiales salvo que adquieran bonos de 20 euros, válido para una semana o de 30 euros para la quincena.

El importe mínimo por estacionamiento de una hora es de dos euros, aunque la franja de cuatro horas permite estacionar en cualquier zona naranja por 3,50 euros.

Vera también ha recordado que se ha establecido un bono único de 120 euros válido para los cuatros meses para quienes trabajen en negocios ubicados en la zona naranja, una opción que "ningún ayuntamiento ofrece a los chiclaneros que van a trabajar a los municipios de nuestro entorno y que se ven obligados a abonar las tarifas ordinarias sin ningún tipo de oferta o descuento", como ha lamentado.