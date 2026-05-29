La cineasta Erige Sehiri gana el Premio a Mejor Largometraje de la 23 edición del FCAT por 'Promis le ciel'

La directora de cine tunecina Erige Sehiri en el FCAT. - FCAT

TARIFA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) ha dado a conocer el palmarés de su 23 edición, en una lectura en la antigua Iglesia de Santa María, en el que el jurado internacional ha decidido otorgar el Premio AML-FCAT a Mejor Película de la sección competitiva de Hipermetropía a 'Promis le ciel' (Catar, Francia, Túnez), de la tunecina Erige Sehiri.

Según ha señalado la organización del festival en una nota, el jurado la ha premiado por "acercarse con sensibilidad y complejidad a las experiencias de las mujeres migrantes africanas dentro del continente, mostrando sus trayectorias no como destinos cerrados sino como procesos atravesados por la autonomía, el deseo y la posibilidad legítima de partir, permanecer o regresar".

La directora, presente en esta lectura de Palmarés, ha querido recalcar la importancia de que existan estos festivales, para contar personajes e historias lejos de estereotipos. "Existimos a través del espejo que nos refleja el otro. Túnez forma parte de África y que África es un continente amplio", ha señalado.

El jurado también ha querido reconocer dos menciones especiales a Mejor Película, a 'Variations on a theme', de Devon Delmar y Jason Jacobs, "por ser un retrato tierno de una abuela en Sudáfrica, al tiempo que presenta una narrativa con múltiples capas, tejida a partir de lo invisible y lo metafísico", así como a 'Ancestral Visions of the Future', de Lemohang Mosese, "por la belleza y complejidad de su narrativa, capaz de transformar realidades dolorosas en una incómoda y conmovedora pieza de poesía visual".

Por su parte, el Premio Casa África a la Mejor Dirección ha recaído en el director franco-egipcio Namir Abdel Messeeh por el documental 'La vie après Shiam' (Egipto, Francia), "por narrar la historia de una familia, varias generaciones y toda una nación con el fin de superar la pérdida de un ser querido, este filme ha conmovido por su sinceridad y emotividad".

Asimismo, el Jurado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presidido por Eloisa Vaello Marco, ha decidido conceder el VII Premio Acerca de la Cooperación Española al largometraje 'One woman one bra', de Vincho Nchogu (Kenia, Nigeria 2025), por "representar de manera clara y humana valores fundamentales como la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades, el empoderamiento de las mujeres, la defensa de la paz, la justicia y la reivindicación de instituciones sólidas, mostrando las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres para acceder a oportunidades de desarrollo personal y contribuir en sus comunidades".

Además, en esta edición, el jurado ha decidido hacer una mención especial del Premio ACERCA al documental 'The Woman Who Poked the Leopard', de Patience Nitumwesiga, "por su valiente y profunda mirada sobre la resistencia frente a la opresión, y por reflejar de manera ejemplar los valores promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Deborah Christelle Lobe Naney ha resultado ganadora del Premio a Mejor Actriz por su actuación en 'Promis le ciel', "por encarnar con profunda humanidad y delicadeza la dureza de sostener un sueño migratorio y también el dolor de renunciar a él, haciendo de su personaje un cuerpo atravesado por la pérdida, la resistencia y la ternura", mientras que Admiro De Laura Munguambe gana el Premio a Mejor Actor por su actuación en 'O profeta', "por su capacidad para encarnar una amplia gama de emociones y ser el pilar fundamental de la historia".

Por su parte, el jurado andaluz ha decidido otorgar el Premio FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) al mejor cortometraje a 'Les jardins du paradis' (Francia, Marruecos), de Sonia Terrab, "por narrar con sutileza y contundencia la vida de una mujer cosida por todo tipo de opresiones, cuya vida se ve orillada por una ley injusta que únicamente busca arrinconar, todavía más, a las mujeres marroquís".

El Premio TV5 Monde del Público del FCAT al mejor largometraje ha sido para 'Promis le ciel', de Erige Sehiri y el Primer Premio Miradas Africanas de RTVA-Canal Sur ha sido para la cineasta Erige Sehiri. La Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía destaca con este galardón la labor de una cineasta que promueve la unión entre culturas y la unión de los dos continentes.