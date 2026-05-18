COAG Cádiz ve insuficiente la reducción de módulos fiscales al no incluir a comarcas afectadas por lluvias en 2025

Archivo - Imágenes de la crecida del río Guadalete a su paso por la Campiña de Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2025 debido a las fuertes lluvias. ARCHIVO - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Cádiz ha valorado de forma negativa la orden publicada este lunes 18 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) relativa a la reducción de módulos fiscales para el sector agrario correspondiente al ejercicio 2025, al considerar que "se ha quedado corta" y ha dejado fuera a "numerosas explotaciones gravemente afectadas" por las intensas precipitaciones de marzo de 2025.

En una nota, COAG Cádiz ha lamentado "especialmente" la exclusión de las comarcas de la Campiña de Jerez, de Costa Noroeste y del Campo de Gibraltar, donde las intensas lluvias y las inundaciones provocaron "importantes daños en distintos cultivos".

En la zona de la Campiña, las precipitaciones afectaron "de forma severa" a producciones como la zanahoria, la patata, la cebolla, los cereales e incluso la remolacha azucarera, ocasionando pérdidas "muy importantes en numerosas explotaciones agrarias".

Igualmente, los hortícolas se vieron "muy afectados" en Costa Noroeste y, a pesar de ello, se han quedado fuera de las reducciones fiscales cultivos tan importantes en la comarca como el calabacín, la zanahoria, la patata y el boniato, como ha lamentado COAG.

Del mismo modo, en el Campo de Gibraltar las lluvias e inundaciones dañaron cultivos subtropicales y cítricos, afectando "seriamente" a la actividad agrícola de la comarca.

COAG Cádiz ha recordado que la propia administración reconoció oficialmente daños superiores al 30% en estas zonas, circunstancia que motivó la aprobación de ayudas extraordinarias para las explotaciones y cultivos afectados. Por ello, ha calificado de "incoherente" que estas mismas explotaciones hayan quedado excluidas de las reducciones fiscales contempladas en la orden ministerial publicada hoy.

"Si la administración reconoció la gravedad de los daños y articuló ayudas específicas para compensar las pérdidas, no entendemos que esas mismas explotaciones no hayan sido incluidas en la reducción de módulos fiscales", ha señalado el secretario provincial de COAG Cádiz, Miguel Pérez.

La organización ha reclamado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura una rectificación urgente de la orden para incorporar a todas las comarcas y cultivos afectados por los temporales, garantizando así un tratamiento fiscal "justo" para los agricultores y ganaderos perjudicados.