Cuatro detenidos en Algeciras tras desmantelar varios puntos de droga en la barriada de La Piñera

Droga y dinero invertenido en cuatro viviendas en Algeciras. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado cuatro activos puntos de venta de droga en la barriada de La Piñera, en Algeciras (Cádiz), en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Según informa la Comisaría Provincial en una nota, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de varias viviendas en las que se estaba desarrollando actividad ilícita relacionada con la venta de cocaína.

Así, las primeras actuaciones permitieron constatar un flujo constante de compradores que acudían a estos inmuebles para adquirir dosis de esta sustancia, lo que generaba un clima de inseguridad y malestar entre los residentes. A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron confirmar la operatividad de los puntos de venta, levantándose diversas actas por tenencia de sustancia estupefaciente a varios compradores e iniciándose los correspondientes expedientes sancionadores.

Finalmente, las gestiones practicadas permitieron identificar plenamente a las personas responsables de las transacciones, que se llevaban a cabo en el interior de las viviendas investigadas. Los clientes accedían tanto en vehículos particulares como a pie, realizándose la mayoría de las ventas en horario nocturno.

La operación culminó con la entrada y registro de los cuatro domicilios, donde se intervinieron diversas cantidades de sustancia estupefaciente preparadas para su distribución. En total, en las fases de investigación y explotación fueron incautadas 47 papelinas de cocaína listas para su venta, así como 3.400 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad delictiva, y dos armas cortas simuladas.