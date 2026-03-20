Cuatro detenidos y dos empresas denunciadas por irregularidad laboral en un negocio hotelero en El Puerto (Cádiz)

Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Una inspección de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional en El Puerto de Santa María (Cádiz), en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, llevada a cabo en un establecimiento de hostelería de la localidad portuense, ha concluido con la detención de cuatro ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de residencia y trabajo, así como la denuncia de dos empresas por incumplimientos en materia laboral y de extranjería.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota, esta actuación tiene como objetivo detectar posibles infracciones en la legislación laboral y de extranjería, prevenir delitos contra los derechos de los trabajadores y combatir la trata de seres humanos.

Durante la inspección del establecimiento hotelero se procedió a la identificación de 14 personas, entre empleados del propio hotel y de dos empresas dedicadas al sector de la construcción. Como resultado de la operación localizaron a cuatro ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de residencia y trabajo, siendo detenidos por estancia irregular.

Además, dos empresas han sido propuestas para sanción por incumplimientos en materia laboral y de extranjería. En este sentido, la Policía Nacional ha señalado que las sanciones podrían alcanzar hasta los 100.000 euros por cada trabajador sin autorización para trabajar, con el objetivo de disuadir estas prácticas y garantizar el respeto a los derechos laborales.