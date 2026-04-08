Cuatro detenidos por venta de droga en la barriada de Torresoto en Jerez

Agentes entran en dos viviendas del barrio de Torresoto en Jerez convertidas en punto de venta de droga. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación contra un punto de venta de droga en el barrio de Torresoto de Jerez de la Frontera (Cádiz), en una operación 'Cerrillo II' en la que se han realizado la entrada y registro en dos inmuebles de la zona, la detención de cuatro personas como presuntos responsables de la actividad así como la incautación de distintas cantidades de heroína, cocaína, hachís y marihuana.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, tras la pertinente investigación policial se solicitó a la autoridad judicial que autorizara la entrada en dos inmuebles, llevándose a cabo ambas intervenciones de forma simultánea para evitar la destrucción de las sustancias y pruebas por parte de los investigados, localizando además durante los registros a los cuatro presuntos responsables de la venta.

Los detenidos son dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 29 y 51 años de edad y a los que les figuran antecedentes previos por delitos similares contra la salud pública. Según la Policía, concretamente dos de ellos fueron detenidos hace seis meses por el mismo Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez por regentar otro punto de venta de droga de similares características también en el barrio de Torresoto.

Así, contra estas dos personas han sido decretada por parte de la autoridad judicial el ingreso inmediato en prisión, quedando los otros dos en libertad con cargos.

En cuanto a la sustancias incautadas la Policía ha señalado que asciende a 202 papelinas de heroína, 54 de cocaína, 113 gramos de hachís, 784 gramos de marihuana, 19 gramos de sustancias químicas de corte, armas blancas, utensilios para el pasado y manipulado de las sustancias y 828 euros en metálico.