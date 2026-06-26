Defensa destaca que los nuevos proyectos consolidan a la Base Naval de Rota (Cádiz) como infraestructura estratégica

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una reunión en la Base de Rota. - MINISTERIO DE DEFENSA

ROTA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La consolidación de un centro referente en la fabricación de piezas, la incorporación de nuevas fragatas y aeronaves, y la modernización tecnológica y de infraestructuras, demuestran que la Base Naval de Rota (Cádiz) es un eje fundamental en el conjunto de las capacidades de la Armada y las Fuerzas Armadas españolas, según ha señalado el Ministerio de Defensa.

Así lo ha podido comprobar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado este viernes la Base Naval, inmersa en un "profundo proceso de modernización tecnológica y de infraestructuras" gracias a la "inversión económica y de talento" que está recibiendo con vistas a modernizar las capacidades de la Armada.

Según informa el propio Ministerio en un comunicado, la visita ha incluido una reunión con el nuevo almirante del Arsenal de Cádiz, vicealmirante José María Ibáñez Martín, y sus jefes de sección, un encuentro con el Comandante de la US Navy del Grupo de Escoltas en Europa, así como una visita al Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 79, unidad de helicópteros de la Marina de los Estados Unidos desplegada permanentemente en Rota.

NUEVAS CAPACIDADES Y NUEVAS INSTALACIONES

Según Defensa, en la actualidad destaca la consolidación del Centro de Especialización de Fabricación y Reparación de Piezas de la Armada (Cesfare), referente nacional en fabricación aditiva, que ha producido ya más de 2.700 componentes. Asimismo, continúa la incorporación de nuevas capacidades aeronáuticas, con la entrada en servicio de los helicópteros NH-90 y la próxima llegada de los MH-60R, que reforzarán significativamente las capacidades aeronavales de la Armada.

Asimismo, ha indicado que entre los principales proyectos de futuro sobresale la preparación de la Base para la incorporación de las nuevas fragatas F-110, cuya primera unidad, la F-111 'Bonifaz', está prevista para 2028. Igualmente, se están desarrollando importantes actuaciones asociadas a los programas F-110 y NH-90, que incluyen nuevos hangares, simuladores, almacenes logísticos e instalaciones de apoyo, dentro de un conjunto de inversiones que superará los 250 millones de euros hasta 2030, según ha explicado.