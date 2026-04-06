Desarticulado un clan familiar dedicado al tráfico de cocaína en La Línea (Cádiz)

Material incautado a un clan familiar dedicado al tráfico de cocaína en La Línea. - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan familiar dedicado a la venta y distribución de cocaína en la barriada conocida como Las Palomeras, en la localidad de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el marco de las actuaciones que se vienen desarrollando contra el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala.

Según ha explicado la Policia Nacional en una nota, la investigación se inició el pasado mes de febrero de 2025 cuando agentes centraron sus pesquisas en varios puntos de venta de cocaína ubicados en dicha barriada. Así, a lo largo de las investigaciones constataron la existencia de un grupo organizado de carácter familiar que, desde hacía años, se dedicaba de manera continuada a la comercialización de sustancias estupefacientes.

Una vez identificados los puntos de venta, los investigadores orientaron sus actuaciones a localizar los lugares donde el clan ocultaba el grueso de la droga, así como el dinero y otros efectos relacionados con la actividad ilícita. Además, durante este periodo, los agentes recabaron abundante información y realizaron numerosas vigilancias, lo que permitió identificar a varias personas que participaban activamente en la distribución, ocultación y custodia tanto de la droga como del dinero procedente de su venta.

Según ha explicado la Policía, la organización presentaba un reparto claro de funciones, en la que algunos de sus miembros se encargaban de la distribución al menudeo en los puntos de venta, otros trasladaban la droga entre distintas ubicaciones para evitar su incautación y otros ejercían labores de guía para los consumidores, dirigiéndolos hacia los puntos activos.

Asimismo, determinados integrantes asumían funciones de seguridad, llegando en ocasiones a emplear violencia física para exigir el pago de deudas, proteger a miembros del clan o disuadir posibles acciones de grupos rivales.

Los agentes de la Policía Nacional comprobaron que la actividad delictiva resultaba especialmente visible en determinados momentos del día, principalmente a primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se registraba un constante flujo de personas que acudían a los puntos de venta y abandonaban el lugar tras adquirir las sustancias.

Además, durante las vigilancias, los agentes pudieron observar episodios de vejaciones, coacciones e incluso agresiones físicas dirigidas a personas consumidoras, que, debido a su situación de dependencia, asumían estas conductas de forma resignada.

Una vez recabados los indicios y el material probatorio necesario, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría de Policía Nacional de La Línea dio traslado de las actuaciones a la titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad, solicitándose la autorización para la entrada y registro en cuatro domicilios vinculados a miembros del clan.

Como resultado de los registros efectuados en los puntos de venta, se incautaron numerosas dosis de cocaína preparadas para su distribución inmediata, mientras que en otro de los domicilios relacionados con el grupo se localizaron envoltorios con cantidades mayores de droga, lugar en el que se confeccionaban previamente las dosis para su posterior distribución a los distintos puntos de venta.

Asimismo, en un tercer inmueble se descubrió un depósito de armas y munición, donde los miembros del clan encargados de las funciones de seguridad ocultaban un importante arsenal compuesto por armas blancas, armas de fuego y abundante munición.