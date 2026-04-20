Una detenida en Algeciras al intentar estafar 29.000 euros a un tercero suplantando la identidad de su banco

Archivo - Una agente haciendo gestiones al frente de un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional ha recuperado en Algeciras (Cádiz) un total de 29.000 euros estafados mediante la técnica conocida como 'smishing' o suplantación de la identidad de una entidad bancaria y ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa.

Según ha señalado en una nota, la investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica tras la denuncia interpuesta por una víctima que alertaba de movimientos no autorizados en su cuenta bancaria por el citado importe.

En este sentido, ha explicado que el fraude se cometió a través de un mensaje SMS en el que los autores suplantaban la identidad de una entidad bancaria, alertando sobre supuestas transferencias. El mensaje incluía un número de teléfono al que la víctima llamó, siendo atendida por una persona que se hizo pasar por empleado de su banco.

Así, siguiendo las indicaciones facilitadas con el pretexto de solucionar la incidencia, la víctima facilitó información que permitió a los estafadores acceder al control de sus cuentas, desde las que realizaron transferencias por valor de 29.000 euros.

La Policía Nacional ha explicado que gracias al análisis de la trazabilidad de los movimientos bancarios lograron bloquear las operaciones y recuperar la totalidad del dinero antes de que pudiera ser retirado o transferido a otras cuentas.

Además, como resultado de las gestiones practicadas se identificó la cuenta receptora de los fondos, localizando y deteniendo a la presunta autora de los hechos, que fue puesta a disposición de la autoridad judicial.