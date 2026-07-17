Detenido con 800 kilos de hachís en una embarcación recreativa en la Bahía de Cádiz

Fardos de hachís interceptados a una embarcación en la Bahía de Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona cuando transportaba 800 kilos de hachís en el interior de una embarcación recreativa en la Bahía de Cádiz, al ser interceptada por la patrullera del Servicio Marítimo Provincial durante una inspección en prevención y la lucha contra el narcotráfico. El patrón y único ocupante de la recreativa tuvo que ser rescatado tras arrojarse al agua al percatarse de la presencia de la patrullera.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves, cuando los agentes del Servicio Marítimo Provincial detectaron una embarcación recreativa cabinada que realizaba maniobras sospechosas al percatarse de la presencia de la patrullera.

Así, los guardias civiles procedieron a acercarse para realizar una inspección, cuando observaron que el patrón, y único ocupante, se arrojó intentando huir, por lo que los agentes se vieron obligados a saltar a la embarcación recreativa y gobernarla, ya que el ahora detenido la dejó embragada y con velocidad constante hacia el rumbo que llevaba, llegando a virar en solitario con el riesgo inminente de que le pasara por encima al patrón que se había arrojado al agua.

Finalmente, los agentes lograron tomar el control de la embarcación y procedieron al rescate del ocupante, hasta tenerlo a salvo y asegurado. Así, hallaron 20 fardos de arpillera de hachís repartidos por el interior de la embarcación. Por ello, se procedió a la detención de esta persona, a la intervención de los fardos que arrojaron un peso total de 800 kilos de hachís y a la aprehensión de la embarcación recreativa cabinada con un motor fueraborda de 300cv.

(ep)