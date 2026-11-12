Un detenido tras amenazar y atracar en Bornos (Cádiz) una frutería con un objeto que simulaba una escopeta

Imagen captada con una cámara del atraco a una frutería en Bornos. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Villamartín (Cádiz) a un vecino de la localidad como presunto autor del robo con violencia e intimidación cometido en una frutería de la vecina localidad de Bornos, donde el detenido esgrimió un objeto que simulaba lo que parecía ser una escopeta de cañones recortados.

Así, tras amenazar a la dependienta del establecimiento y a una clienta de avanzada edad, consiguió apoderarse de unos 400 euros que había en la caja, según ha indicado en una nota la Guardia Civil, que ha destacado su detención, tras un intenso dispositivo de búsqueda, en menos de 24 horas.

El atraco tuvo lugar durante la tarde de este miércoles cuando el detenido, que ocultaba su rostro con una especie de pasamontañas, se introdujo en la frutería esgrimiendo un objeto tapado que simulaba ser una escopeta de cañones recortados. Tras amenazar a la dependienta y a una clienta de avanzada edad, sustrajo unos 400 euros aproximadamente de la caja del local, emprendiendo la huida en un vehículo.

La Guardia Civil fue alertada de lo sucedido en el establecimiento, por lo que activó a las patrullas disponibles en las zonas por las que podría haber huido. Tras organizar el dispositivo de búsqueda y recabar las correspondientes testificales, se pudo constatar la posible identidad del mismo, un vecino de Villamartín con numerosos antecedentes.

Finalmente, en la mañana de este viernes un dispositivo de la Guardia Civil llevaba a cabo su detención, siendo trasladado a dependencia del Cuerpo en Arcos de la Frontera para la confección de las oportunas diligencias a la espera de su puesta a disposición judicial.