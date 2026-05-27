Detenido en Los Barrios (Cádiz) por acosar e intimidar a la empleada de un establecimiento hostelero

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de acoso e intimidación a una trabajadora de un establecimiento de hostelería del municipio, tras una actuación policial motivada por el aviso recibido a través del servicio de emergencias 112.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 24 de mayo, cuando una empleada, visiblemente afectada, alertó de la actitud intimidatoria y vejatoria que estaba sufriendo por parte de un cliente en el interior del local, ha informado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

De manera inmediata, una unidad de la Policía Local se desplazó hasta el lugar, donde recabaron el testimonio de la víctima y de varios testigos presenciales, que resultaron fundamentales para esclarecer lo sucedido y facilitar la identificación del presunto autor.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones, se logró localizar al sospechoso pocos minutos después, procediendo a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.

Durante la intervención, otras trabajadoras de un establecimiento cercano manifestaron también haberse sentido incómodas e intimidadas por la actitud del detenido.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha destacado la colaboración de la víctima, así como la actuación policial que permitió actuar con inmediatez ante una situación "de especial sensibilidad", garantizando la protección de la afectada y evitando que los hechos pudieran derivar en consecuencias de mayor gravedad.

Es por eso que se ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana y de los testigos, cuya implicación en este caso ha resultado "clave" para la rápida resolución de los hechos.