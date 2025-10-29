Detenido en Cádiz por robo de cables de cobre tras pasar once días en la UCI por la descarga eléctrica que sufrió

La Guardia Civil deteniendo al presunto autor de robar cables de cobre de una subestación eléctrica de Cádiz - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Medina Sidonia a una persona como supuesto autor de un robo de cable de cobre cometido en una subestación eléctrica de la comarca de La Janda. El detenido sufrió una grave descarga eléctrica durante el robo, teniendo que estar once días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del área de grandes quemados de un hospital sevillano.

En una nota, la Guardia Civil ha señalado que la descarga eléctrica durante el robo provocó el incendio de la instalación eléctrica, dejando sin suministro a multitud de usuarios y causando daños por valor de miles de euros, por lo que está previsto que la empresa se persone como acusación particular en el juicio.

Los hechos ocurrieron la media noche del pasado 6 de octubre en una subestación eléctrica ubicada en la comarca de La Janda, después de que un individuo accediera al interior de la misma con la intención de robar cableado de cobre para su posterior venta.

En un momento determinado, el presunto autor sufrió una descarga eléctrica que lo lanzó a varios metros de distancia, afectando sobre todo la parte derecha de su cuerpo.

Los técnicos de la empresa comprobaron que se trataba de un robo, por lo que pusieron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Del caso se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial de Barbate, quienes realizaron un informe técnico ocular que permitió obtener tanto restos biológicos como huellas dactilares y un análisis completo de las imágenes de las cámaras de seguridad. Todo ello permitió identificar sin género de dudas al presunto autor de los hechos.

Las testificales recogidas a los técnicos de las instalaciones, hicieron temer la peor de las hipótesis, ya que la descarga sufrida por el intruso era poco compatible con la vida. Es por ese motivo que las primeras actuaciones llevaron a los agentes a realizar batidas para encontrar el cuerpo sin vida del presunto autor del robo.

De manera simultánea, se realizaron indagaciones en los centros de salud, localizando a un vecino de la localidad de Medina Sidonia que coincidía con las características del presunto autor de los hechos. Tras recibir una primera asistencia, el hombre había sido derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Hasta allí se desplazaron los agentes, que localizaron a la persona sospechosa en la UCI del hospital. Allí, permaneció ingresado 11 días, llegando a ser intervenido en varias ocasiones para su restablecimiento. Tras recibir el alta hospitalaria, y una vez en su domicilio, se realizó la detención de la manera menos lesiva para él, facilitando incluso la asistencia a las curas ambulatorias que requería para su tratamiento.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de acciones delictivas supone "un gravísimo riesgo" para quienes las cometen, debido a la alta tensión eléctrica que soportan estas instalaciones, además del perjuicio que supone para las empresas volver a poner en funcionamiento las mismas y la cantidad de usuarios que se ven afectados por estos sabotajes, que proporcionan escasos beneficios a quienes los cometen.