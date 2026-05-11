Un detenido tras desarticular una plantación de marihuana en el interior de una vivienda en Espera (Cádiz)

Dos agentes de la Guardia Civil en la plantación de marihuana intervenida en una vivienda en Espera. - GUARDIA CIVIL

ESPERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona en Espera (Cádiz) como supuesta autora de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico tras hallar en su domicilio una plantación de marihuana, que arrojó un peso total de 25,4 kilos. La plantación, ubicada en una habitación, constaba de 122 ejemplares de 1,20 metros de altura.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, otra de las habitaciones se hallaba dispuesta y preparada para albergar otra plantación indoor. Por su parte, el detenido utilizaba la entrada trasera, que colindaba con la vivienda de su madre, para eludir y dificultar la acción policial.

Las primeras investigaciones tuvieron su origen hace unos meses al tener conocimiento de que en el interior de un domicilio se pudiera estar cometiendo éste ilícito penal. Durante las primeras pesquisas y tras los indicios recabados, los guardias civiles ubicaron el lugar exacto en el que se sospechaba que se pudieran ocultar varias plantaciones de marihuana y en la que se habían realizado grandes esfuerzos para disimular su existencia.

En este sentido, según ha señalado la Guardia Civil, el detenido accedía habitualmente al inmueble por una entrada trasera, oculta a la vista de terceros al encontrarse situada entre su vivienda y la de su propia madre, con el objetivo de evitar ser observado en sus entradas y salidas, dificultando las labores de investigación.

Por todo ello, el día 7 los agentes de la Guardia Civil realizaron la entrada y registro con mandamiento judicial en la vivienda donde se constató la conexión ilegal al alumbrado público y se localizó, en el interior de una de las habitaciones, una plantación de marihuana en pleno estado de floración con un total de 122 ejemplares de 1,20 metros de altura cada una, además de una compleja infraestructura eléctrica que se alimentaba de forma ilícita del alumbrado público necesaria para favorecer el crecimiento de las plantas.