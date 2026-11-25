Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en Chiclana de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de la muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo sin vida apareció semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri el 18 de octubre, con evidentes signos de muerte violenta. La víctima figuraba en el sistema Viogen y la detención llevada a cabo en la mañana de este miércoles hace que se trate su muerte como un presunto homicidio por violencia de género.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones que se han llevado a cabo desde el momento en que se localizó el cuerpo y se identificó, por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja.

Asimismo, ha señalado que, una vez identificada la víctima, recabadas las correspondientes testificales y realizada la autopsia, se pudo comprobar que la víctima figuraba en el sistema Viogen, en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

La Guardia Civil han detenido en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo y han procedido al registro de su domicilio, como presunto autor del crimen. En el momento de su muerte tenía 44 años de edad, era natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz.

Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones.