Detenido el presunto autor del robo de móviles y dos bastones de mando en el Ayuntamiento de Alcalá los Gazules (Cádiz)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido al supuesto autor de un robo con fuerza cometido en el interior del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) el pasado mes de febrero, que accedió al interior del Consistorio alcalaíno tras fracturar la reja de una ventana trasera y tras violentar las cerraduras de cinco despachos, entre ellos el del alcalde, sustrajo siete teléfonos móviles y dos bastones de mando.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero cuando por parte del Ayuntamiento se interpuso denuncia en el acuartelamiento de Alcalá de los Gazules por un delito de robo con fuerza en el interior del Consistorio.

En la denuncia interpuesta se expuso que el autor o autores desconocidos habían fracturado la reja de la ventana trasera del edificio municipal y, tras arrancar las ventanas de aluminio, accedieron al interior. Una vez dentro procedieron a violentar las cerraduras de hasta cinco dependencias municipales, incluida la del alcalde, donde sustrajeron siete teléfonos móviles corporativos y dos bastones de mando.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, guardias civiles del equipo de Policía Judicial de Barbate realizaron exhaustiva inspección ocular de todo el edificio que pudieran arrojar algún resultado para el esclarecimiento. A partir de ese momento, iniciaron una investigación con el objeto de identificar al autor de los hechos que les llevó finalmente a la plena identificación del autor de los hechos.

El resultado del trabajo realizado durante más de tres meses y medio permitió la plena identificación del autor de los hechos, procediendo a el pasado 4 de junio a la detención de un vecino de la localidad de 36 años con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, entre otros.