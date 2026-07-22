Detenido el presunto autor de un robo en El Puerto (Cádiz) tras la intervención de un agente fuera de servicio

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a una persona, delincuente habitual conocido en la zona, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido sobre un vecino jubilado. La intervención fue posible gracias a la actuación de un inspector destinado en la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real que, encontrándose franco de servicio, intervino tras conocer que acababa de producirse el asalto.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio cuando el inspector se encontraba en su domicilio junto a su familia y fue requerido por una vecina de la barriada, que le informó de que un conocido vecino acababa de ser víctima de un violento robo.

Por ello, el agente se desplazó hasta el lugar, donde se entrevistó con la víctima, una testigo presencial y varios vecinos, coincidiendo todos ellos en señalar que el presunto autor, un delincuente habitual de la zona, había intimidado al perjudicado empujándolo hasta hacerlo caer al suelo para apoderarse de su bolso y huir rápidamente del lugar.

Así, con la información recabada, el inspector contactó con la sala operativa y con sus compañeros de la comisaría, coordinando la búsqueda del autor y de los efectos sustraídos. Apenas unos minutos después consiguió localizar al sospechoso en las inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional, procediendo a su detención y posterior traslado a dependencias policiales.

Por su parte, los indicativos de Seguridad Ciudadana continuaron realizando una batida por las calles próximas al lugar del robo, localizando en primer lugar el bolso sustraído y poco después la cartera y el teléfono móvil de la víctima, que habían sido abandonados a escasa distancia.