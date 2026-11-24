Archivo - Pastillas de cocaína halladas en un buque de mercancías en el puerto de Algeciras (Cádiz) en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos estabidores acusados de extraer 53,8 kilogramos de cocaína de un contenedor marítimo en el puerto de Algeciras (Cádiz) y de ocultar la droga en el interior de una alcantarilla de la terminal para intentar abandonar posteriormente las instalaciones.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la denominada operación 'Kados' se inició tras obtener información sobre una organización criminal que estaría contando con la colaboración de trabajadores de la estiba para introducir y extraer sustancias estupefacientes mediante el método conocido como 'gancho ciego', aprovechando el tráfico habitual de mercancías en contenedores marítimos.

La investigación permitió conocer que el día 5 de noviembre se podría producir la extracción de una partida de droga oculta en el interior de un contenedor, aprovechando los investigados su turno de trabajo en la terminal portuaria APM. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió observar cómo dos de los sospechosos, "debidamente uniformados y aprovechando el desempeño de sus funciones laborales", manipulaban un contenedor y extraían varios paquetes que introducían en dos mochilas.

DETENIDOS CUANDO INTENTABAN MARCHARSE EN MOTOCICLETA

Posteriormente, ambos ocultaron las mochilas, junto con diversas prendas de uniforme y herramientas, en el interior de una alcantarilla situada en uno de los pasillos de la terminal. Tras abandonar el lugar, se dirigieron hacia la salida del recinto portuario con la intención de marcharse en una motocicleta, momento en el que fueron interceptados por los agentes y detenidos.

La inspección posterior de la alcantarilla permitió localizar las dos mochilas, que contenían 43 paquetes con una sustancia pulverulenta de color blanco. Asimismo, en el interior del contenedor manipulado fueron encontrados otros dos paquetes de características y presentación similares.

Las pruebas de identificación realizadas mediante narcotest arrojaron un resultado positivo en cocaína, alcanzando la sustancia intervenida un total de 45 paquetes y un peso aproximado de 53,8 kilogramos. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los hechos investigados.