Dos investigados en Jerez (Cádiz) por estafar más de 100.000 euros a una empresa de Valencia

Un agente del equipo de CiberComandancia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa informática cometida mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), en la que los autores, dos personas de Jerez de la Frontera (Cádiz), suplantaron la identidad digital de un proveedor para conseguir que una empresa, en Valencia, efectuara el pago de una factura pendiente a una cuenta bancaria controlada por los delincuentes, ocasionando un perjuicio económico de 105.000 euros.

Según explica la Guardia Civil en nota de prensa, una empresa recibió un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus proveedores habituales en el que se informaba de un supuesto cambio en la cuenta bancaria destinada al cobro de una factura pendiente por importe de 105.000 euros.

Para ello, los autores emplearon una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, modificando únicamente las últimas letras, una variación apenas perceptible que permitió dotar de apariencia de autenticidad a la comunicación.

Convencida de la veracidad del mensaje, la empresa efectuó la transferencia a la cuenta facilitada y el fraude fue descubierto posteriormente, cuando el proveedor legítimo reclamó el abono de la factura y se comprobó que nunca había comunicado modificación alguna de sus datos bancarios.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de la CiberComandancia permitieron examinar las comunicaciones electrónicas empleadas para la suplantación de la identidad del proveedor, así como seguir el rastro de los fondos transferidos.

Así, las actuaciones técnicas y el análisis de la operativa financiera hicieron posible identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero y determinar el procedimiento utilizado por los autores para desviar el pago de la factura y dificultar el seguimiento del beneficio obtenido de forma ilícita.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado e investigado a los presuntos responsables, logrando el esclarecimiento de un delito de estafa cometido mediante la modalidad de Business Email Compromise (BEC). Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia).