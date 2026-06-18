La empresa Boibella, adjudicataria provisional de la gestión de la antigua residencia tiempo libre de La Línea (Cádiz)

Archivo - Residencia de tiempo libre en La Línea de la Concepción. - AYTO LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La empresa Boibella S.L.U. ha sido la adjudicataria provisional del derecho real de superficie sobre la antigua residencia de tiempo libre 'El Burgo Turístico' de La Línea de la Concepción (Cádiz), tras la celebración de una subasta pública del derecho real de superficie. Se trata de la oferta económica más elevada, con un canon anual de 502.000 euros que ingresará la Junta de Andalucía durante los próximos 75 años, según constaba en el pliego de condiciones. El proyecto se pondrá en marcha una vez que se realice la firma en documento notarial.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha resaltado esta licitación como "muestra de la nueva gestión" de la Junta de Andalucía para impulsar la puesta en valor del patrimonio público sin uso o infrautilizado, "ya que la antigua residencia de tiempo libre, explotada ahora por un gestor profesional, con 36 años de experiencia en el servicio de hospedaje y hotelería, va a generar empleo y riqueza para La Línea y para Cádiz después de años de pérdidas millonarias para todos los andaluces y gaditanos".

Así, ha destacado que esta operación supera la estimación prevista inicialmente (un canon anual de licitación de 365.000 euros) y permitirá destinar esos ingresos "a financiar servicios públicos esenciales para los ciudadanos andaluces, como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o carreteras".

"No tenía ningún sentido mantener sin uso la parcela y el edificio de la antigua residencia de tiempo libre, afrontando cada año los más de 392.600 euros que suponía el coste de su mantenimiento", ha apuntado la consejera en funciones, que ha recordado que ya existen precedentes de la transformación de una antigua residencia de tiempo libre, como el caso de Cádiz, convertida "de forma exitosa" en un complejo comercial y hotel de cuatro estrellas de la empresa Q-Hotels, que emplea en torno a medio millar de personas.

INVERSIÓN DE 40 MILLONES Y CLÁUSULA ANTI-ESPECULACIÓN

La reapertura de la antigua residencia de tiempo libre 'El Burgo Turístico' de La Línea de la Concepción permitirá a la Junta conservar la propiedad del inmueble, estableciendo un conjunto de obligaciones para el adjudicatario destinadas a garantizar el buen fin de la explotación y la adecuación del espacio, valorado por su ubicación, a las exigencias legales mediante una concesión administrativa.

Así, la regularización del inmueble activada por la Junta de Andalucía exige que el adjudicatario adecue el inmueble al dominio público marítimo-terrestre mostrando el pleno compromiso de la administración autonómica con la conservación y protección ambiental.

Según han detallado desde la Dirección General de Patrimonio de la Consejería, la intención del Gobierno andaluz con esta licitación es dirigir la gestión a un turismo de calidad que vigorice la economía de la zona y dote así de la posibilidad de utilizarla sumándole, además, valor real. Para ello es necesaria su adecuación a las necesidades actuales en el marco de la plena protección del patrimonio inmueble andaluz y del impulso de la economía y la generación de empleo, según ha explicado.

Asimismo, ha indicado que la Junta de Andalucía conservará la titularidad del inmueble, atribuyendo exclusivamente al adjudicatario la propiedad temporal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes y de las nuevas que pueda realizar. A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, la Junta de Andalucía hará suya la propiedad de lo edificado.

El proyecto presentado por el adjudicatario prevé una inversión en dos fases, con una primera que alcanzará los 23 millones de euros y 132 habitaciones y una segunda que elevará estas hasta los 40 millones de euros y 300 habitaciones. Además, según ha recordado la Junta, el Pliego establecía una cláusula anti-especulación, de forma que no se podrá transmitir el derecho de superficie ni el control de la sociedad adjudicataria mientras no se haya cumplido ese requisito de inversión establecido como garantía adicional.

La Junta ha señalado que la pérdida del fin social de las Residencias de Tiempo Libre (apenas un 0,22% de la población de Andalucía hizo uso de las mismas en el año 2022) y las importantes pérdidas económicas que venía suponiendo su explotación para la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (más de 123 millones de euros de pérdidas en el periodo 2015-2023) determinó que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2023 (BOJA número 227 de 27 de noviembre) se instara el inicio de los trámites para la supresión del servicio de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía y la realización de las actuaciones necesarias para la recolocación, de acuerdo con la normativa vigente, del personal de la Junta de Andalucía que venía prestando servicios en ellas.