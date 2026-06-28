Empresas de la Costa de Cádiz anticipan un "verano bueno" con una provincia "de moda" para el turismo

Archivo - Una playa de Cádiz en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca), que aglutina a establecimientos como chiringuitos de playa, esperan un verano "bueno" a pesar de que la economía del ciudadano de a pie "está tocada", pero resaltando que la provincia está "de moda" para el turismo porque "se están haciendo las cosas bien y se está promocionando bien".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aecca, Antonio Guerrero, ha trasladado que las expectativas de los profesionales pasan por registrar "muchas visitas" en el litoral gaditano. Asimismo, ha explicado que la prioridad del sector es ofrecer la mejor atención para que los visitantes perciban el destino como un "paraíso".

Tras el arranque de la temporada de verano, y a expensas de los meses considerados "fuertes" para la provincia como julio y agosto, los chiringuitos se encuentran ya a pleno rendimiento para atender a los turistas que visiten el litoral gaditano.

"Somos un motor económico más, no queremos ser el principal ni queremos ser el último. Lo que queremos es que nos dejen trabajar y hacer las cosas bien", ha manifestado el presidente de Aecca, recordando que hay chiringuitos de localidades importantes para el turismo como Rota y Tarifa que podrían tener que desmantelar sus instalaciones tras el verano por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que admite un recurso del Ministerio de Transición Ecológica sobre una de estas instalaciones.

Al respecto, ha defendido que estos establecimientos "son parte de la identidad de nuestras playas", siendo "un patrimonio turístico". "¿Quién piensa en playas sin chiringuitos?", se ha preguntado, advirtiendo que quienes hablan de "playas sin chiringuitos, lo ven desde un despacho y no tienen ni idea de lo que es esto", insistiendo en que es "parte de nuestra cultura y de la economía andaluza".

Así, ha argumentado que son "parte vital" de la llamada economía azul y de la identidad de las playas andaluzas, por eso ha mostrado su confianza en que la actual inseguridad jurídica derivada de los "enfrentamientos" entre Gobierno de España y Junta se solucione con diálogo y sin tener que recurrir a medidas legales para proteger sus negocios y a sus trabajadores.