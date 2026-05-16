La Feria de Jerez echa el cierre hasta 2027 tras superar una inauguración pasada por agua

Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se celebra desde el sábado día 9 hasta el sábado día 16 de este mes de mayo, uno de los eventos festivos más importante para la localidad gaditana. A 13 de mayo de 2026 en Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera va a echar este sábado, 16 de mayo, el cierre a su Feria del Caballo, que este año ha estado dedicada al título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta en este 2026, y donde la lluvia fue una invitada no deseada en su inauguración del alumbrado que, no obstante, no ha perjudicado el resto de la semana, que ha transcurrido con buena temperatura para alegría de los jerezanos.

Este sábado, último día de feria, se va a hacer entrega además del Caballo de Oro 2025, un reconocimiento que suele entregarse en este marco y que ha recaído en la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, en reconocimiento a "la gran trayectoria de un evento único como son las carreras en la playa, un patrimonio vivo, con proyección turística internacional y un deporte ecuestre singular".

Con esta distinción, se pone en valor la trayectoria de un evento "único", como son las carreras en la playa sanluqueña cuando llega el mes de agosto y aprovechando una buena bajamar en la playa de las Piletas.

En la Feria del Caballo de este año se han producido varios hitos. Uno de ellos ha sido el celebrarse con Jerez ostentando la capitalidad gastronómica, que ha servido para promover en las casetas del recinto ferial la cocina local tradicional, algo que siempre está presente en la feria, con platos que nunca faltan como los guisos, los pimientos fritos o la carrillada.

El Ayuntamiento de Jerez había invitado previamente a los responsables de las casetas a ofrecer durante esta semana una tapa o plato especial representativo de la cocina jerezana, ya sea desde la tradición popular o con un enfoque más innovador, pero sin perder la esencia de sus orígenes. A esta iniciativa se han sumado 43 casetas, que han servido desde papas arrieras, hasta garbanzos con langostinos y pasando por la cola de toro y la berza jerezana, un plato que nunca puede faltar.

Además de su alumbrado único, la de Jerez se diferencia también de otras ferias por su diversidad de casetas, cuyas fachadas son todas diferentes y representando espacios como el Mercado Central, casas con balcones o bodegas. Esta variedad hace que cada año se compita por la mejor caseta, tanto por fuera como por dentro, un concurso que en este 2026 lo han ganado las casetas Palo Cortado, Entre Amigos y Peña Bulería, además de un accésit para la caseta Tía Majuma.

Aunque oficialmente la Feria de Jerez acaba este sábado, el domingo aún es día para la zona de atracciones. En esta jornada, que se ha llamado el Día de los Nietos y Nietas, los 'cacharritos' ofrecen descuentos a los menores, en una jornada que rinde homenaje a los abuelos y abuelas que acompañan a sus nietos, todo ello con el objetivo de facilitar la convivencia intergeneracional.

Tras una semana de bailes por sevillanas, rebujitos, mucha gastronomía, algunas dosis de lluvia y sobre todo mucha alegría, la feria echa el cierre hasta mayo de 2027, cuando el parque González Hontoria vuelva a convertirse en una ciudad efímera.