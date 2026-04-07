Fernández-Pacheco destaca el trabajo de Landaluz para posicionar la industria agroalimentaria andaluza

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto al presidente de Landaluz, Älvaro Guillén, durante la clausura del acto de presentación del libro 'Andalucía Cocina' en las Bodegas González Byas - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes, en el acto de presentación del libro gastronómico 'Andalucía Cocina, 8 latidos del corazón', la "enorme labor" y el trabajo que realiza Landaluz para posicionar la industria agroalimentaria de Andalucía a nivel nacional e internacional.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante su intervención de clausura, el consejero ha hecho hincapié en que "Landaluz es una entidad referente en el sector agroalimentario andaluz y principal exponente de las figuras de calidad de Andalucía y de la marca Gusto del Sur, un sello que cuenta ya con la adhesión de casi 240 entidades y casi 600 productos".

En este sentido, ha agradecido su "labor, desempeño y dedicación" en nombre del Gobierno andaluz "por seguir apostando por esta la industria agroalimentaria a través de la innovación y la tecnología sin olvidar las raíces de una cultura muy tradicional".

Asimismo, el consejero ha explicado que "este libro gastronómico reúne lo mejor de Andalucía de la mano de los mejores chefs andaluces y productores locales, en donde se hace un repaso por las diferentes materias primas y recetas de las ocho provincias andaluzas que, entre ellas, suman la identidad de Andalucía, que no se entiende de una sola forma, sino que representa infinitos sabores y variedades".

"Una edición más, esta publicación no solo pone en valor la riqueza gastronómica de nuestra tierra, sino que además evidencia lo mucho y bien que productores, empresas y entidades como Landaluz trabajan para que la industria andaluza sea cada día más pujante, robusta y competitiva", ha abundado.

Fernández-Pacheco ha destacado que "la industria agroalimentaria andaluza no tiene fronteras gracias a cuatro ingredientes fundamentales como son la calidad, la profesionalización del sector, la seguridad alimentaria que permite exportar la mejor excelencia al resto del planeta y una producción cada vez más sostenible".

Por último, el consejero ha insistido en que esta publicación anual es "una cita ineludible que se ha convertido en referente para la unión de la producción agroalimentaria de calidad y de la restauración andaluza". "Dos ejes fundamentales para seguir trabajando con la misma excelencia sin dejar de ser competitivos", ha concluido.